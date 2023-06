Le FILM avec ADAM SANDLER qui fait actuellement fureur sur NETFLIX MEXIQUE

in

Netflix

Les 10 meilleurs films Netflix au Mexique ont un titre correspondant à la longue carrière d’Adam Sandler. Regardez ce que c’est !



© Photos ColumbiaAdam Sandler fait fureur sur Netflix Mexique.

Quand on évoque des célébrités aimées du monde, l’une des premières qui vient à l’esprit est Adam Sandler, qui pendant des décennies a joué dans de grandes comédies et a su muter de manière satisfaisante dans le drame. Maintenant, il est à nouveau un phénomène au Mexique grâce à un de ses films qui est l’un des plus choisis au netfliX.

Comme nous le savons, l’acteur a un accord avec la plateforme Red N pour réaliser diverses productions, comme cela s’est produit l’année dernière avec Griffe ou il y a quelques semaines avec la suite Mystère en vue, avec Jennifer Aniston. Cependant, aucun contenu original n’est celui qui fait parler les gens en ce moment, il s’agit plutôt de ils sont comme des enfants 2.

+Le film d’Adam Sandler fait fureur sur Netflix Mexico

Le site Web Patrouille Flix précise que dans le Top 10 des films Netflix au Mexique est ils sont comme des enfants 2la comédie réalisée par Dennis Dugan sortie en 2013. Adam Sandler Non seulement il est le protagoniste de cette histoire, mais sa société Happy Madison était celle derrière la production, avec Columbia Pictures dans la distribution.

« Trois ans après la rencontre qui l’a réuni avec ses amis d’enfance, Lenny Feder revient avec sa famille dans sa ville natale pour pouvoir se rapprocher de ses amis, qui lui manquent vraiment »relate le synopsis officiel de cette suite au film de 2010. Bien qu’il n’ait pas eu les meilleures critiques, le public apprécie toujours le film.

L’un des attraits de ce long métrage est qu’il regorge de visages connus, ainsi que Adam Sandler. Vous pouvez également trouver Kevin James, Chris Rock, David Space, Salma Hayek, Maya Rudolph, Maria Bello, Nick Swardson et Cameron Boyce, entre autres. Près d’une décennie après sa sortie, ils sont comme des enfants 2 est à nouveau un succès, mais maintenant dans netflix mexique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?