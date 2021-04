Le film Ancient Aliens se déroule au Legendary avec l’équipe Cobra Kai

Préparez les mèmes alors que Ancient Aliens passe de la télévision au grand écran. Legendary Pictures s’est associé à Counterbalance Entertainment, connu pour son travail sur la série à succès Cobra Kai, pour transformer les docuseries historiques de longue date en film. Ce ne sera pas un pseudo-documentaire cette fois-ci, car l’équipe de réalisateurs en fait une aventure scénarisée.

Selon plusieurs rapports, Counterbalance Entertainment a été configuré pour produire le Anciens extraterrestres film. Josh Heald a été sollicité pour diriger l’adaptation, avec Luke Ryan à bord pour écrire le scénario. Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Jon Jashni devraient produire aux côtés de Heald. Il n’y a pas encore de mot sur la date à laquelle la production pourrait commencer. Il n’y a pas non plus d’indication quant à qui pourrait être regardé pour jouer en ce moment. Alors que les détails de l’intrigue sont en grande partie gardés secrets pour le moment, le long métrage est décrit comme «une aventure à deux mains, à travers le monde, mettant en vedette des sites et des artefacts anciens, confrontant les théories et les questions soulevées par les docuseries populaires».

Josh Heald est l’un des principaux auteurs et réalisateurs de Cobra Kai. le Karate Kid La série dérivée a été créée à l’origine sur YouTube, mais des films sur Netflix pour la saison 3. Sa popularité a explosé une fois qu’il est passé au service de diffusion en continu beaucoup plus populaire. Heald a également écrit la comédie Machine à remonter le temps dans le bain à remous. Quant à Luke Ryan, il a commencé sa carrière en tant que cadre chez New Line, puis est passé à la scénarisation.

Anciens extraterrestres a fait ses débuts sur History en 2009 et est resté en ondes depuis. Après 16 saisons et comptage, la série approche rapidement les 200 épisodes. L’émission, d’une manière générale, explore la notion selon laquelle les extraterrestres ont visité la Terre à plusieurs reprises au cours de l’histoire. Selon le réseau, la « série donne une profondeur historique aux questions, spéculations, controverses provocantes, récits de première main et théories fondées sur ce débat séculaire. Des êtres intelligents de l’espace extra-atmosphérique ont-ils visité la Terre il y a des milliers d’années? » L’émission présente fréquemment l’ufologue Giorgio A. Tsoukalos, qui a inspiré d’innombrables mèmes sur Internet. L’exécutif de Kevin Burns a produit la série avant son décès l’année dernière.

Legendary a été à l’origine de certaines des plus grandes franchises de la dernière décennie, notamment Le Chevalier Noir trilogie et la Monde jurassique films. Le studio s’associe également à Warner Bros.sur le MonsterVerse. L’entrée la plus récente de cette série, Godzilla contre Kong, s’est avéré être un énorme succès jusqu’à présent, ayant déjà rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde. Ils ont aussi de Denis Villeneuve Dune devrait arriver plus tard cette année.

Quant à Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, ils restent occupés comme jamais. Non seulement ils ont maintenant ce film dans les livres mais Cobra Kai a été renouvelé pour la saison 4 par Netflix. Le trio écrit, produit et dirige le spectacle. Reste à savoir si cela signifie ou non qu’ils devront prendre du recul. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

