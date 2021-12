Le film à voir sur Netflix avant la quatrième saison de Cobra Kai

2021 touche à sa fin et le service de streaming Netflix veut dire au revoir avec tout. Ce mois-ci est venu la dernière partie de Le vol d’argent et ils sont sur le point de sortir de grandes séries comme Le sorceleur Oui Emilie à Paris. Cependant, un autre des contenus les plus attendus est Cobra Kai, qui arrivera avec sa quatrième saison et de nouveaux fantômes du passé, il y a donc un film en particulier que vous devez voir en premier.

« Dans la saison quatre, les dojos Miyagi-Do et Eagle Fang font équipe pour vaincre Cobra Kai dans le championnat de karaté All Valley des moins de 18 ans. Celui qui perd devra raccrocher son gi. Samantha et Miguel essaient de garder l’alliance du dojo et Robby Jette le reste dans Cobra Kai, le destin d’All Valley ne tenant qu’à un fil comme jamais auparavant. Quels trucs Kreese a-t-il dans sa manche ? Daniel et Johnny peuvent-ils enterrer la hache de guerre ? après des décennies pour vaincre Kreese ? Ou Cobra Kai deviendra-t-il la référence du karaté à All Valley ? », donne un aperçu du synopsis officiel des nouveaux épisodes.

+ Le film à voir avant Cobra Kai 4

Cette production a quelques détails du passé qui augmentent la nostalgie chez ses téléspectateurs, en particulier chez ceux qui ont la saga sur laquelle la série est basée comme l’un de leurs favoris. Qui reviendra pour les chapitres du quatrième volet sera Éponge Argent, rejoué par Thomas Ian Griffith. Ce personnage fait sa première apparition dans Karaté enfant 3, à partir de 1989, vous devez donc connaître son passé avant Cobra Kai 4.

Dans ce film que vous retrouverez sur la plateforme on voit Daniel La Russo de retour d’Okinawa, après ce qui s’est passé dans la première suite. En rentrant chez lui, il croise John Kreese, qui l’entraîne dans une situation qu’il n’aurait pas voulue : l’oblige à défendre son titre de champion du tournoi All Valley. Le monsieur Miyagi n’est pas d’accord à ce sujet et rompt son amitié avec le jeune homme, alors maintenant il n’a plus de sensei.. Celui qui semble vous instruire pour la compétition n’est ni plus ni moins que Éponge Argent, l’un des deux fondateurs du dojo Cobra Kai.

Pendant une partie de la bande, nous voyons que La Russo, joué par Ralph Macchio, est poussé à l’extrême par Silver pour être sous le commandement de ce que Cobra Kai proclame. C’est pourquoi son apparition dans la quatrième saison de la série Netflix, qui débutera le 31 décembre. ramènera des traumatismes du passé pour Daniel, en pleine union avec Johnny Lawrence pour tenter de vaincre John Kreese.

