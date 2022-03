Le film à voir si vous avez aimé The Florida Project

pas de spoilers

La filmographie de Sean Baker est limitée mais toutes ses histoires laissent leur trace. Le réalisateur de 51 ans a encore surpris avec un film dédié à montrer le côté déchets de la société américaine.

©IMDBSimon Rex joue dans l’histoire.

À partir de mandarine À partir de, Sean Boulanger il s’est consacré à piétiner les marges de l’industrie. Le projet Floride l’a placé dans le monde de les oscarsgrâce à la nomination qu’il a reçue Willem Dafoe en tant que meilleur acteur dans un second rôle, donc tout le monde s’attendait à ce qu’il pourrait réaliser avec son prochain projet. Dans ce contexte, il est apparu Fusée rougeun film de 2021 qui, sans sortir en salles, s’est fait une place dans les visionnages de certains cinéphiles.

Fusée rouge se concentre sur la vie de Mikey Sabre, une star du monde du porno dont la carrière a été écourtée par l’âge. Peu importe toutes les récompenses qu’il prétend avoir reçues, Los Angeles lui a fermé ses portes et il a dû retourner dans sa petite ville du Texas, où il a tenté de se reconstruire en s’appuyant sur des petites entreprises un peu louches (ce qui est communément défini comme une bousculade ). Dans ce processus, il croise le chemin de fraiseune jeune femme sur le point d’avoir 18 ans en qui elle voit beaucoup de potentiel dans l’industrie du film pour adultes.

Comme il l’avait déjà fait dans ses films mandarine et Le projet Floride, boulanger surprend à nouveau avec un excellent travail pour montrer le côté plus déchets de la société américaine. Loin de le faire d’un endroit condescendant ou méprisant, il le fait avec une loupe pleine d’humanisme et d’innocence qui font que Saber gagne rapidement le cœur des téléspectateurs avec ses plans inhabituels (et discutables).

Dans le cas de Fusée rouge, la partie la plus importante du message est ce que nous voulons être. L’idée bénie que les rêves doivent être poursuivis et qu’ils se réalisent toujours est jetée à terre dans cette histoire de redécouverte, avec un personnage qui, sans se résigner à être la star du porno qu’il était, trouve une nouvelle vocation, un nouveau but de la vie qui peut vous rendre ce que vous pensez vous avoir été pris. Loin d’être instructive, l’histoire de boulanger (qui a encore une fois co-écrit le scénario avec Chris Bergoch) est chargée de présenter le débat et de laisser une idée qui résonnera longtemps dans l’esprit du public.

La formule de l’acteur inexpérimenté, marque de fabrique de Sean Baker

Comme il l’a fait à plusieurs reprises, Sean Boulanger il se tourne à nouveau vers des talents qu’il découvre dans ses recherches en marge des castings. Cette fois, ce n’est pas une mais deux personnes qui, bien que n’ayant pas d’expérience professionnelle, ont été embauchées par le réalisateur. D’un côté, Ethan Darbonun voisin de l’ex-partenaire de Mike qui devient son ami, et d’autre part, Suzanne Filsqui se met dans la peau de la petite fille fraise et montre tout le talent qu’il a, à la fois acteur et musical.

