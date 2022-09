Le fiancé d’une femme refuse de contribuer aux dépenses du ménage

Avant son prochain mariage, une femme et son fiancé ont eu de nombreuses discussions sur leurs finances qui ont entraîné des désaccords.

S’adressant à la colonne des conseils d’argent de Slate, « Pay Dirt », la future mariée inquiète est avec son partenaire depuis plus de 10 ans et l’argent a été un problème dans le passé, mais maintenant, alors qu’ils se préparent à s’installer ensemble, ils sont rencontrer des ennuis.

Son fiancé ne veut pas contribuer à leurs finances.

La femme a expliqué qu’ils n’avaient pas toujours été sages lorsqu’il s’agissait de gérer l’argent et qu’ils avaient rencontré des problèmes.

« Nous avons tous les deux contracté des dettes de carte de crédit et les avons fait aller à des recouvrements où nous n’avons pas payé le montant total », a écrit la femme.

Cependant, c’était il y a dix ans et le couple est maintenant financièrement stable. Malgré cette expérience, les deux en ont appris des choses différentes.

La femme a expliqué: «J’ai fait preuve de diligence pour ne pas m’endetter sur ma carte de crédit, sauf en cas d’urgence absolue. Mon petit ami, cependant, voit les cartes de crédit en recouvrement comme un moyen légitime de se désendetter si nécessaire.

De plus, tous les deux n’aiment pas leur travail quotidien et ont pris une pause pour éventuellement démarrer une nouvelle entreprise. Contrairement à son partenaire, la femme a économisé beaucoup d’argent et a un plan légitime.

« Nous ne sommes pas d’accord sur la manière de gérer l’instabilité financière potentielle qui accompagne la poursuite de nouvelles activités. Je pense qu’il devrait être tenu de contribuer un montant minimum à nos factures mensuelles, quoi qu’il arrive », a ajouté la femme.

Elle a également proposé un plan lui permettant de payer les factures mensuelles et de poursuivre ses activités commerciales.

Cependant, l’homme a refusé de contribuer et a estimé que la femme limitait son potentiel.

« Il dit que nous pouvons toujours réduire les dépenses supplémentaires et que je devrais être prêt à faire des sacrifices pour l’aider à développer son entreprise », a poursuivi la femme.

« Il ne semble pas se rendre compte que tous les sacrifices que nous ferions seraient de mon côté et qu’il ne sacrifierait rien. »

La femme a proposé un montant minimum pour contribuer à leurs factures mensuelles, ce qui n’entraverait pas leur mode de vie actuel, mais son fiancé a toujours refusé.

‘Pay Dirt’ conseille à la femme de trouver un moyen de résoudre ce problème avant de se marier.

La colonne a affirmé que de nombreux mariages se terminent à cause de problèmes financiers, il est donc sage de trouver un moyen de résoudre les problèmes d’argent avant de se marier.

« Je n’irais pas plus loin dans la vie ensemble tant que vous ne vous poseriez pas quelques questions. Premièrement, êtes-vous déterminé à ce qu’il contribue un montant fixe chaque mois, ou seriez-vous prêt à partager les factures en fonction de vos revenus ? » la colonne lu.

« Seriez-vous ouvert à ce que chacun de vous paie un certain pourcentage en fonction de vos revenus ? Doit-il viser à payer ses factures à l’avance au cas où ses revenus se tariraient ?

Il a également mentionné que puisque son fiancé a déjà exprimé qu’il ne voulait pas payer de factures à cause de son entreprise, il pourrait le refaire à l’avenir si son entreprise subissait une perte.

Si en parler ne fonctionne pas, la chronique a également conseillé d’aller consulter avant le mariage.

