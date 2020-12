Le fiancé de Ray Liotta: Qui est Jacy Nittolo?

Ray Liotta est un acteur et producteur. Il est surtout connu pour avoir joué le rôle de Henry Hill dans Goodfellas. Il est également apparu dans les films Narc, quelque chose de sauvage, et Hubie Halloween.

De 1997 à 2004, il était marié à l’actrice Michelle Grace. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Le Rat Pack et ils ont été mariés par un imitateur d’Elvis Presley à Las Vegas.

En 1998, ils ont eu une fille nommée Karsen Liotta, qui a actuellement 22 ans.

Ray Liotta vient également de se fiancer à sa magnifique petite amie, Jacy Nittolo.

Qui est le fiancé de Ray Liotta, Jacy Nittolo?

Continuez à lire pour en savoir plus sur le fiancé de Ray Liotta et des détails sur leurs fiançailles.

Qui est Jacy Nittolo?

Jacy Nittolo est une italo-américaine née le 25 septembre 1974. Elle a 46 ans et est Balance.

Elle n’est pas dans l’industrie du divertissement ou une personnalité publique, elle est donc surtout connue pour être fiancée à Ray Liotta.

Nittolo a commencé à couper les cheveux à l’âge de 16 ans, puis a travaillé dans un salon de coiffure à l’âge de 19 ans et rêvait d’en devenir propriétaire.

Alors, son ex-mari, Joey Nittolo, lui a acheté ce salon de coiffure. Nittolo ne parle pas publiquement de son travail actuel, il est donc difficile de savoir si elle travaille encore ou non comme coiffeuse.

Nittolo et Liotta se sont fiancés à Noël.

Ray Liotta a proposé à Nittolo à Noël et il a partagé l’heureuse nouvelle sur Instagram.

Il a posté une photo du couple ensemble devant un arbre de Noël et a sous-titré la photo: «Les souhaits de Noël deviennent réalité. J’ai demandé à l’amour de ma vie de m’épouser, et grâce à Dieu, elle a dit oui !!!

Nittolo a également partagé la même photo sur sa page instagram mais l’a légendée avec des émojis d’une bague, du champagne et du vin.

Félicitations à l’heureux couple!

Elle était auparavant mariée à Joey Nittolo.

Avant de se fiancer avec Ray Liotta, Nittolo était auparavant marié. Elle était mariée au producteur de films Joey Nittolo. Il est connu pour produire les films Un homme à part, déchirez-le, lettres rouges, et Le dernier maréchal.

Joey Nittolo anime également un podcast appelé L’espace entre qui est un podcast sur la spiritualité et le style de vie.

Vers 2017, Nittolo a commencé à entendre des voix, à avoir des visions et à prédire l’avenir.

L’article continue ci-dessous

Sa famille avait du mal à comprendre ce qui lui arrivait, alors ils l’ont admis dans un établissement psychiatrique.

Quand il est sorti, il a réalisé qu’il était censé embrasser sa spiritualité et ses dons.

Bien que cela l’ait conduit à divorcer de Jacy Nittolo. Bien qu’ils soient divorcés, ils semblent toujours bien s’entendre puisque Jacy Nittolo était l’invité de son podcast après leur séparation.

Jacy Nittolo a des enfants.

Joey et Jacy Nittolo ont eu des enfants ensemble!

En fait, ils ont quatre enfants nommés Dax, Chazz, Joey et Jade.

Elle vit avec ses enfants à Malibu et passe beaucoup de temps avec eux. Elle les montre même sur sa page instagram. Le jour de la fête des mères en 2019, Nittolo a posté une photo d’eux tous ensemble et l’a légendée: «Ils me complètent.»

Son frère a souffert de lésions cérébrales.

En 2002, la famille de Nittolo a traversé une terrible tragédie. Son frère a été impliqué dans un grave accident de voiture qui lui a causé de graves dommages au cerveau.

Jacy Nittolo a publié un article sur l’incident sur sa page Instagram et a montré une photo d’elle et de son frère ensemble lorsqu’ils étaient jeunes enfants.

Elle a légendé la photo:

«Mon frère et moi en 1978. C’est un miracle vivant. Aujourd’hui, ma famille le célèbre en vain. Il y a 18 ans, nous avons reçu l’appel téléphonique que vous ne voulez jamais entendre. Allez à l’hôpital maintenant, il ne survivra probablement pas la nuit. Graves lésions cérébrales causées par un accident de voiture qui n’était pas de sa faute. 10 semaines dans le coma, 2 chirurgies cérébrales plus tard, vivant à l’hôpital Northridge pendant des mois, des années de toutes sortes de thérapie physique que vous pouvez imaginer, et une famille qui a vécu suffisamment de merde pour savoir de ne jamais abandonner l’espoir quoi qu’il arrive. Il est un véritable témoignage de la façon dont nous roulons … peu importe ce qu’ils disent … nous survivrons et sortirons de l’avant et il l’a fait. Marié avec une belle famille et vivre une qualité de vie dont la plupart rêvent. »

Quelle est la valeur nette de Ray Liotta et Jacy Nittolo?

La valeur nette de Ray Liotta est de 14 millions de dollars.

La valeur nette de Jacy Nittolo est actuellement en cours d’examen.

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.