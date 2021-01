Le fiancé de Matt Gaetz: qui est Ginger Luckey?

Le républicain de Floride, Matt Gaetz, n’est plus célibataire.

Le député controversé de 38 ans a proposé à Ginger Luckey, 26 ans, le réveillon du Nouvel An au club Mar-a-Lago de Trump en Floride lors d’une grande fête organisée dans la cour extérieure.

La proposition avait beaucoup de confusion car en novembre, Gaetz semblait avoir les yeux rivés sur Tiffany Trump.

La première nouvelle que nous avons vue de Luckey a eu lieu le 10 décembre, lorsque Gaetz a posté un selfie des deux sous la photo de Ronald Reagan. à la Maison Blanche, sous-titrant: « J’ai une photo avec deux Californiens cool à la Maison Blanche. »

Maintenant, le couple est fiancé juste un mois après avoir rendu public leur romance, bien que l’on pense qu’ils sont ensemble depuis mars 2020.

Qui est le fiancé de Matt Gaetz, Ginger Luckey?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Ginger Luckey.

Elle n’a pas dit «oui» quand Gaetz lui a proposé.

Quand Gaetz lui a proposé, elle a dit que sa réponse était, « Duh! » ajoutant que la proposition, « n’a pas été une surprise, je l’avais en quelque sorte vue venir. »

L’animateur de radio de droite, le docteur Gina Louden, a publié un article sur leur engagement une vidéo réelle de lui proposant et de nombreuses photos de l’heureux couple.

Luckey est un analyste de l’industrie alimentaire.

Luckey travaille chez APeel, une entreprise financée par la Fondation Bill & Melinda Gates.

La société Apeel Sciences développe des produits pour les catégories de produits conventionnels et certifiés biologiques USDA.

Selon leur site Web, leur mission est de «construire une barrière qui pourrait être appliquée aux fruits et légumes en utilisant des matériaux comestibles qui pourraient ralentir le taux de détérioration».

C’est la sœur de Palmer Luckey.

L’ancien cadre de Facebook, Palmer Luckey, était le fondateur des casques de réalité virtuelle Oculus VR avant de les vendre à Facebook pour 2 milliards de dollars en 2014.

On dirait que la famille de Luckey a maintenant une fortune grâce au succès de son frère, car sa valeur nette devrait être de 700 millions de dollars.

Elle est de Long Beach, en Californie.

Elle a été élevée à Long Beach, en Californie, avec son frère aîné et ses deux sœurs avec leur mère au foyer Julie et son père Donald qui était vendeur de voitures.

Elle a une passion pour le fitness.

Luckey a non seulement un Instagram personnel, mais un qui promeut son amour pour le fitness, @fitnesswithginge.

Dans sa biographie, elle explique qu’elle se concentre sur «la nutrition, l’entraînement en force, HIIT, IIFYM», ce qui signifie qu’elle est dans l’entraînement par intervalles à haute intensité et si cela convient à vos macros. Cela signifie qu’elle s’efforce d’être une femme saine et active.

C’est une gourmande.

Luckey a clairement un amour pour la nourriture ainsi que pour l’exercice, car elle a dédié un tout autre Instagram à son amour pour la nourriture, @gingeeats.

Elle a été scolarisée à la maison par sa mère au foyer Julie Luckey.

Son frère et ses deux sœurs ont tous été scolarisés à la maison par sa mère dévouée Julie.

Luckey, qui n’a que 26 ans, pourrait devoir jouer le rôle de belle-mère avec le fils cubain adoptif de Gaetz, Nestor, âgé de 19 ans.

Elle était coach de voile.

Luckey mentionne sur son Linkedin qu’elle a été coach de voile de 2008 à 2013 au Long Beach Alamitos Bay Yacht Club.

Elle a clairement une passion pour la voile, car elle faisait partie de l’équipe de voile universitaire de l’Université de Californie.

Elle a fréquenté l’Université de Californie à Santa Barbara.

Luckey est allée à l’Université de Californie de 2012 à 2016 à la recherche d’un baccalauréat en économie et comptabilité, où elle a pu étudier à l’étranger en Italie et en France.

Megan Hatch est un écrivain chez YourTango qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement et aime la culture pop sur Internet. Suivez-la sur Instagram et Twitter pour un contenu artistique et amusant.