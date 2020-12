Le fiancé de Jonathan Bennett: qui est Jaymes Vaughan?

Une autre célébrité est officiellement hors du marché!

Jonathan Bennett, qui a décrit le personnage d’Aaron Samuels dans le classique culte emblématique de 2004, Méchantes filles, s’est fiancée à son partenaire de longue date, Jaymes Vaughan, pendant le week-end de vacances.

«Il m’a écrit une chanson!» Bennett a révélé, ajoutant qu’il n’avait aucune idée de la proposition surprise de Vaughan.

«On m’a dit que nous allions prendre des photos de cartes de Noël en famille… mais ensuite personne ne me regardait dans les yeux et j’étais comme ce qui se passait?» Bennett a expliqué.

«J’ai découvert plus tard que c’était parce qu’ils ne voulaient pas gâcher ce qui allait se passer», a-t-il révélé.

Bien que Bennett’s ait eu de nombreux concerts remarquables depuis son Méchantes filles jours, comme son film de vacances révolutionnaire Hallmark, La maison de Noël, nous sommes curieux d’en savoir plus sur son nouveau fiancé.

Qui est le fiancé de Jonathan Bennett, Jaymes Vaughan?

Poursuivez votre lecture pour découvrir 8 choses que vous ne saviez probablement pas sur Jaymes Vaughan.

1. Jaymes Vaughan était sur La course fantastique.

Si Jaymes Vaughan vous semble familier, c’est probablement parce que vous l’avez déjà vu!

Vaughan a participé à la saison 21 de La course fantastique avec son coéquipier et meilleur ami James Davis.

Les deux hommes portaient des costumes Chippendales pendant leur saison car à l’époque, Vaughan était l’hôte et le MC du spectacle Chippendales à Las Vegas, Nevada.

2. Il est également acteur et personnalité de la télévision.

Non seulement Vaughan est apparu dans la populaire franchise de télé-réalité, mais il a fait des apparitions dans quelques émissions de télévision, comme la sitcom sous-estimée de Freeform. Bébé papa en 2014.

Il est actuellement l’animateur de Celebrity Page TV sur Reelz et a fait des apparitions sur Le discours, Le spectacle de Wendy Williams, Lorraine, et Célébrités Big Brother.

3. Lui et Jonathan Bennett ont commencé à sortir ensemble en 2017.

Le couple est devenu officiel sur Instagram en 2017 après que Bennett ait publié une photo d’Halloween du couple déguisé en personnages de Top Gun.

«Parce que j’ai oublié de publier sur Halloween», a écrit Bennett, ajoutant: «Je t’aime bébé», avec le hashtag «#mygoose».

4. C’est un amoureux des chiens.

Un défilement sur Instagram de Vaughan vous montrera qu’il aime absolument les chiens – en particulier, le sien et Bennett’s Goldendoodle, Yasss.

Yasss a même son propre compte Instagram, qui montre des photos vraiment mignonnes du chiot.

5. Il adore chanter.

Après tout, il a écrit une chanson pour son désormais fiancé afin de lui proposer!

«Ma sœur m’a crié de sortir« très vite »et mon FOMO est intervenu alors j’ai couru dehors», a déclaré Jonathan, se rappelant le moment avant que Jaymes ne lui propose.

«Ensuite, j’ai regardé et j’ai vu Jaymes tenir une pancarte disant: ‘Nous n’avons jamais trouvé notre chanson, alors je l’ai écrite pour vous’, et c’est à ce moment-là que j’ai su qu’on me proposait de le faire.

6. Vaughan jaillit régulièrement de Bennett sur son Instagram.

Le couple a récemment célébré son anniversaire et Jaymes ne s’est pas retenu de la légende réconfortante qu’il a écrite à côté d’une jolie photo du couple en train de se bécoter.

« Joyeux anniversaire au gars qui a commencé notre anniversaire en transportant des arbres avec moi à l’arrière de notre camion … même si sa chose la moins préférée au monde est de transporter des arbres avec moi à l’arrière de notre camion, » écrit-il le 24 octobre.

«À peu près sûr que cela signifie que c’est le véritable amour. Je t’aime vraiment plus chaque jour mon prince », a-t-il ajouté.

7. Il adore les vacances.

Et c’est pour une très bonne raison!

«Ma partie préférée des médias sociaux à Noël, toutes les bonnes photos de famille amusantes», a-t-il écrit dans un post sur Instagram l’année dernière.

«C’est l’un des jours où Internet regorge de contenus positifs. Alors n’hésitez pas à partager le vôtre avec nous! Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous! J’espère que ça a été aussi magique que ces gars me le font ressentir », a-t-il ajouté.

8. C’est un Bélier.

L’anniversaire de Jaymes Vaughan est le 15 avril, ce qui signifie qu’il est un Bélier passionné et confiant.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.