Le fiancé de Jenny Slate: Qui est Ben Shattuck?

Ancien Parcs et loisirs La star Jenny Slate est enceinte!

Lors d’une apparition sur The Late Show avec Seth Myers le 10 décembre, l’actrice a déclaré qu’elle et son fiancé, Ben Shattuck, attendaient leur premier enfant ensemble.

«Permettez-moi de vous dire que le soir de la fermeture, nous avons passé une soirée vraiment romantique à être ensemble, vraiment douce avec mon fiancé», a-t-elle dit.

«Et puis j’ai fait ce que tout le monde a fait. Je me suis en quelque sorte accroupi et j’ai cuit beaucoup de pain. Mais je veux juste dire que je pense avoir cuit trop de pain ou mangé trop de pain. Dis-moi, Seth, »continua-t-elle, avant de montrer son ventre rond.

« C’est différent. Je me sens différente », a-t-elle ajouté. «Euh, comment se sont passés les neuf derniers mois? Ils ont été vraiment enceintes pour moi.

Alors que Slate est devenue célèbre au cours des dernières années, en partie à cause de sa relation de haut niveau avec Chris Evans de 2016 à 2018, nous souhaitons en savoir plus sur son fiancé, Ben Shattuck.

Qui est le fiancé de Jenny Slate, Ben Shattuck?

Lisez la suite pour tous les détails sur l’homme de Slate.

Ils se sont rencontrés par l’intermédiaire d’amis.

On a l’impression que tout le monde se rencontre en ligne ces jours-ci, mais Jenny a rencontré Ben hors ligne, dans le monde réel, par l’intermédiaire d’amis.

Ils ont perdu le contact après s’être rencontrés jusqu’à six mois plus tard, lorsqu’ils se sont rencontrés à New York et ont échangé des adresses e-mail.

Dans une interview, Jenny a déclaré: « J’ai remarqué que lorsque je lui écrivais, je m’épanouissais vraiment, vraiment. Quand je lui ai écrit, j’étais vraiment moi-même. »

Elle lui a écrit un e-mail suggérant qu’ils deviennent amis. Et puis: « Un an et deux jours après cet e-mail, il m’a demandé de l’épouser. »

C’est un diplômé de l’Ivy League.

Le site Web de Ben Shattuck révèle qu’il est diplômé en 2008 du College of Architecture, Art and Planning de l’Université Cornell.

En 2013, il a participé au prestigieux Iowa Writers Workshop. Il a également montré son art dans plusieurs galeries.

Après qu’une de ses nouvelles a été publiée dans l’édition 2017 de Pen America Meilleures nouvelles courtes histoires, dit-il, «J’aime penser aux personnes que je connais personnellement placées dans une histoire profonde. Je ne peux jamais écrire de nos jours – un personnage finit toujours par porter une lanterne à la page deux. «

À l’époque, il écrivait un roman basé sur le journal d’un fermier de 23 ans des années 1840.

Une ligne du journal a particulièrement bien résonné en lui: «Depuis que je suis arrivé à mes années de compréhension, j’ai trouvé ma place dans le monde incertaine.

Il a proposé à Jenny dans un château en France.

Ben Shattuck est littéralement une incarnation réelle du personnage masculin principal d’un roman d’amour.

Exemple: il l’a emmenée dans un château abandonné du sud de la France, lui a fait un pique-nique et lui a proposé. Selon l’Instagram de Jenny, elle a «crié OUI».

Ben a également posté la proposition sur son Instagram en disant: «Dans un château abandonné du sud de la France, j’ai demandé à cette femme de m’épouser. La voici devant une porte de la couleur de son âme. «

C’est un «homme féministe bien ajusté».

Jenny Slate a fait remarquer que sa relation avec Ben Shattuck est si saine parce que c’est un «homme féministe bien ajusté».

Elle a poursuivi en disant:

« Il ne m’a vraiment jamais laissé tomber. Il est romantique et attentionné, et il me traite comme la personne que je sais que je suis. Parce que je le tiens en si haute estime, et il me traite comme un si cher ami, je travaille sur grandir et changer d’une manière qui n’implique pas de honte. C’est juste comme: « Wow, je suis tellement excité de pouvoir être moi-même avec cette personne. Et je cherche à continuer à m’étendre. »

Ils ont assisté au Festival du film de Sundance ensemble en 2019.

L’une des premières apparitions publiques de Slate et Shattuck a eu lieu au Festival du film de Sundance 2019.

Elle était au festival pour promouvoir son film La nuit ensoleillée. Le couple a été aperçu à Park City. Shattuck est la première relation publique de Slate depuis sa séparation d’avec Chris Evans en mai 2018. Elle et Capitaine Amérique daté de deux ans.

Jenny Slate a déménagé dans le Massachusetts pour lui.

Les natifs du Massachusetts – elle a grandi dans la banlieue de Boston à Milton – vivent ensemble dans la maison dans laquelle il a grandi, qui est, bien sûr, également dans le Massachusetts.

Slate a annoncé sa grossesse le 10 décembre.

Et d’après les regards de sa bosse de bébé, la maison Slate-Shattuck va bientôt s’agrandir d’un de plus!

Les fans ont été ravis de l’annonce surprise, avec un YouTuber écrivant: « Mazel Tov à Jenny et Ben !! Je suis tellement remplie de joie pour cette merveilleuse femme inspirante. »

Félicitations aux futurs parents!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.

Amy Lamare est une écrivaine et éditrice basée à Los Angeles couvrant le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie et l’intersection de la technologie, des affaires et de la philanthropie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook.