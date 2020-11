Le fiancé de Corey Seager: Qui est Madisyn Van Ham?

Voici la mariée, toute habillée. . . . . un maillot de bain avec le visage de son futur mari dessus?

Le 11 novembre, Madisyn Van Ham a publié une photo d’elle-même portant un maillot de bain Corey Seager sur Instagram.

« Tous les [insert heart eyes emoji] pour mon futur mari « , a-t-elle écrit. C’est vrai!

Les deux sont fiancés et ils ne pourraient pas être plus heureux.

Qui est la fiancée de Corey Seager, Madisyn Van Ham?

Madisyn Van Ham est née le 10 mars 1996, ce qui fait d’elle une Poissons.

Juste avant l’annulation du monde, elle a eu 24 ans.

Elle est née en Caroline du Nord et a fréquenté la Northwest Cabarrus High School.

Où Madisyn Van Ham est-elle allée à l’école?

La plupart des gens connaissent Madisyn Van Ham pour sortir avec Corey Seager, la star du baseball.

Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’elle a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l’Université d’East Carolina.

Elle était membre de la liste des doyens, Beta Gamma Sigma, Honor Society et Tri Sigma.

Elle a également été présidente de la sororité nationale Sigma Sigma Sigma.

Que fait Madisyn Van Ham dans la vie?

En 2017, elle a commencé sa carrière en tant que stagiaire dans les médias sociaux pour Melissa’s Produce.

Il ne lui a fallu qu’un peu plus d’un an pour accéder à un poste à temps plein en tant que spécialiste du marketing des médias sociaux pour la même entreprise.

Elle travaille également en tant que tutrice académique pour le Pirate Academic Success Center.

Elle était une star de la piste.

Seager n’est pas la seule star du sport dans leur relation. Quand elle est allée au lycée Northwest Cabarrus, elle a joué dans l’équipe d’athlétisme. Son record personnel est de 100 mètres en 18,94 secondes.

Madisyn Van Ham a en fait rencontré Seager quand les deux étaient au lycée.

Lorsque Seager a remporté les World Series, Van Ham a posté sur Instagram: « Wow! Par où commencer. Ces derniers jours ont été un véritable tourbillon. Ressentir toutes les sensations et toutes les émotions. J’ai encore du mal à trouver les mots pour Exprimez à quel point je suis fier de vous! Penser qu’il y a 2 ans, vous étiez assis sur le côté à regarder votre équipe concourir dans une série mondiale, soignant non pas une mais deux chirurgies, tommy john et hanche. «

« Être interrogé et douté de la possibilité de revenir et de jouer avec le même calibre. Et ils avaient raison, parce que vous avez travaillé votre cul pour revenir en meilleure santé, plus fort et plus déterminé que jamais! Votre éthique de travail, mélangé avec votre talent donné par Dieu et votre désir de réussir vous a amené à ce point ici même !! Ce moment vaut toutes les luttes, toutes les déceptions et tous les doutes en cours de route. «

« Vous voir sur le terrain non seulement ces séries éliminatoires, mais toute cette saison insensée, courte et imprévisible montrant de l’émotion, s’amusant et atteignant vos objectifs a été épique. Je pourrais énumérer tous les records éliminatoires que vous avez battus et toutes vos réalisations ici. Mais je Je vais laisser ça à vous un MONDE. FREAKING. CHAMP. Vous êtes tellement inspirant, bébé et je suis tellement reconnaissant d’être votre plus grande pom-pom girl à travers tout ça !! «

Elle est super active sur les réseaux sociaux.

Actuellement, elle compte 45,5k abonnés sur Instagram.

Sa biographie se lit comme suit: «Future Mrs. Seager», mais ce n’est pas tout ce qu’elle doit montrer pour elle-même.

Sa page Instagram regorge de publications approuvant les produits de Melissa et célébrant son adorable chiot, Hazel.

Son chien, Hazel Grey Seager, a même son propre compte Instagram.

Quand Van Ham ne publie pas comme elle-même, elle affiche comme son chien.

Hazel est un berger australien jouet et vit à Los Angeles, en Caroline du Nord et en Arizona, peu importe où ses «pawents» la prennent.

