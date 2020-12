Le fiancé de Bella Robertson: Qui est Jacob Mayo?

Quelqu’un a dit des cloches de mariage?

18 ans Dynastie de canardBella Robertson est fiancée à son petit ami Jacob Mayo – et ils sont officiels sur Instagram!

Le 28 novembre 2020, Bella Robertson a révélé la nouvelle de ses fiançailles à Instagram. «J’étais reconnaissante pour toi hier», a-t-elle écrit, «je suis reconnaissante pour toi aujourd’hui, et maintenant je peux être reconnaissante pour toi pour le reste de ma vie! je suis époustouflé par la bonté et la grâce de Dieu. jacobdmayo permet de se marier !! je t’aime pour toujours. »

L’annonce de l’engagement a soulevé la question évidente:

Qui est le fiancé de Bella Roberson, Jacob Mayo?

Qui est Bella Robertson?

Cette future mariée rougissante est la fille de Willie Robertson également connu sous le nom de Boss Hogg de Dynastie de canard.

Elle a également joué Anna dans le film I’m Not Ashamed et est apparue elle-même aux Nickelodeon Kids Choice Awards en 2014.

Qui est Jacob Mayo?

Jacob Mayo est le nouveau fiancé de Bella Robertson.

Ce n’est un secret pour personne qu’il est obsédé par le baseball à tous les niveaux.

Faites défiler son flux Instagram et trouvez-le animé dans les cages de frappeurs, ou en lançant un rapide sur le terrain de football de Neville Tigers.

Il joue également au football à West Monroe. Quel champion!

La famille de Bella Robertson est très favorable à leur engagement.

La famille Robertson s’est tournée vers les médias sociaux pour approuver publiquement son approbation de l’engagement de Jacob et Bella.

La sœur enceinte de Bella, Sadie, a écrit: « COMMENT MA PETITE SŒUR EST-ELLE ENGAGÉE?!? Je pensais que tu avais encore 7 ans?!? Aussi sauvage que cela puisse être pour moi, je suis reconnaissant que ce soit à un homme aussi bon que Jacob. »

Korie Robertson, qui est la mère de Bella Robertson, a écrit à Jacob: « Jacob, nous t’aimons et sommes ravis de t’accueillir dans la famille. Ça a été tellement amusant de voir ton histoire d’amour se dérouler. »

Jacob Mayo est très proche de son frère et de sa sœur.

Jacob est sans aucun doute un père de famille. Il publie constamment des photos de jeudi de son enfance.

Le 11 mars 2017, Jacob Mayo a rendu hommage à son frère, Trace Mayo, en lui souhaitant un joyeux anniversaire sur Instagram.

« Joyeux anniversaire à mon frère », a-t-il posté sur Instagram. « Il est toujours là depuis le premier jour. Il est peut-être jeune mais c’est un mec sage. Il aime les gens. Il aime Dieu. J’adore ce mec de tout mon cœur. Imma restez frais. «

Jacob Mayo et Bella Roberston ont récemment fait un voyage à vélo ensemble.

Pour se défouler en quarantaine, Robertson et Mayo ont parcouru seize milles à vélo ensemble.

Le 9 août 2020, Jacob Mayo a publié une série de photos du voyage sur son Instagram.

«J’ai fait 16 milles à vélo avec ma douce Bella», j’ai écrit, «Me n Ju Ju man. Et balayez jusqu’à la fin pour les conséquences de la course. «

Jacob Mayo a documenté sa proposition à Bella Robertson sur Instragram.

« Engagé! » Il a écrit dans la légende du diaporama: « Bella est beaucoup de choses pour moi. Elle est ma meilleure amie. Elle est la personne sur laquelle je peux m’appuyer dans n’importe quel problème sans jugement. Mais avec la vérité honnête quand je joue. Elle aime Jésus. Elle me tient à un niveau plus élevé qu’elle ne laisse pas vaciller. Elle m’aime inconditionnellement que je fasse ce qu’elle aime ou le côté opposé du spectre. Elle est pour moi pour toujours. Elle est tout pour moi. Je remercie Dieu pour elle. «

