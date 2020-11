Le fiancé d’Amber Riley: Qui est Beau Desean Black?

“Il fut un temps où je pensais que je ne voulais pas ou ne méritais pas ce genre d’amour. Je regarde un homme qui a changé d’avis”, a déclaré Amber Riley à propos de son futur mari, Beau Desean Black.

Il y a environ un mois, Amber Riley a révélé leur relation au public.

Le 24 novembre 2020, Amber Riley a annoncé son engagement avec Black sur Instagram, que vous pouvez voir ci-dessous.

«Je suis si fier de dire que je suis la future Mme Black. Je t’aime @deseanblack_official et je te remercie pour ta patience, ton amitié et ton partenariat! «Ce que Dieu a uni, ne laissez personne se séparer.» #HappilyEngaged #Engaged #BlackLove. »

Les nouvelles du mariage, bien sûr, suscitent l’intérêt pour l’identité de son futur mari.

Qui est le fiancé d’Amber Riley, Beau Desean Black?

Beau Desean Black est un entrepreneur noir et bientôt physicien.

Dans sa bio Instagram, il se qualifie de “sauvage du fitness et de la mode!”

Auparavant, il vivait à Los Angeles, en Californie, mais vit actuellement à Houston, au Texas.

Quel âge a Beau Desean Black?

Beau Desean Black est né le 12 août, ce qui fait de lui un Lion.

Pendant la pandémie, il a eu 35 ans.

“C’est mon # anniversaire!” il a posté le jour de son anniversaire: «Tout ce que je peux faire, souriez et remerciez Dieu de m’avoir donné une autre année. 2020 a été un voyage intéressant plein de hauts et de bas pour nous tous. Je serais égoïste si je ne prenais pas le temps de reconnaissez que nous sommes nombreux à souffrir dans le monde. “

Beau Desean Black a également célébré ses fiançailles avec Amber Riley sur son compte Instagram.

Il y a environ un mois, Beau Desean Black et Amber Riley ont annoncé leur relation aux yeux du public.

L’article continue ci-dessous

Le 24 novembre 2020, Beau Desean Black a célébré ses fiançailles avec Riley sur Instagram.

“Les gars, quand une femme vous regarde comme ça”, écrit-il dans la légende “c’est une indication claire que vous faites la bonne chose. Maintenant, quand elle offre un amour inconditionnel que vous n’avez jamais vécu, c’est une autre indication claire que vous avez trouvé celui-là. Seul un imbécile laisserait s’échapper quelqu’un d’aussi spécial que celui-ci. J’ai donc fait ce que n’importe quel homme sage ferait et lui ai mis une bague. Je t’aime en morceaux @msamberpriley, ou devrais-je dire le future Mme Black. #happilyengaged Un roi protégera toujours sa reine. #blacklove #engaged. “

Il a survécu au COVID-19.

Beau Desean Black est un survivant de Covid-19 et a failli mourir du virus.

Dans sa publication d’anniversaire sur Instagram, il a écrit: “Il n’y a rien de mieux qu’un changement d’avis et en tant que survivant COVID au bord de la mort .. Je suis très reconnaissant et excité pour ce nouveau voyage qui m’attend.”

C’est un fanatique du fitness.

Ce n’est un secret pour personne que s’entraîner est l’une des passions de Beau Desean Black.

Faites défiler son flux Instagram et vous trouverez des photos de lui en train de soulever des poids et de fléchir ses muscles au gymnase.

Le 10 août 2016, il a publié une photo de lui-même en train de faire de l’haltérophilie sur Instagram. “Mec, c’est le dernier set qui compte le plus! La douleur n’a jamais été aussi bonne”, a-t-il écrit dans la légende.

Il n’utilise pas seulement sa plateforme pour promouvoir la force physique, mais également la force mentale et émotionnelle.

Beau Desean Black utilise sa plateforme de médias sociaux pour défendre la santé mentale et émotionnelle.

Le 26 juin 2020, il a écrit: «L’une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est de ne pas donner un F ***. La vie est une question de bonheur et de joie. C’est incroyable à quelle vitesse les choses peuvent changer lorsque vous supprimez l’énergie toxique de votre vie. . Avance.”

Il a également écrit: “J’ai été conditionné pour avoir une mémoire à court terme. Dans ce monde en tant qu’homme noir, si je devais porter le fardeau de mes batailles quotidiennes, je briserais sûrement. Je dois oublier les raisons pour lesquelles et croyez au comment. Aujourd’hui, c’est mon jour à vaincre. “

Izzy Casey est un écrivain et éditeur basé à New York qui couvre l’actualité et le divertissement pour YourTango. Son travail a été publié dans ou à venir de Gulf Coast: A Journal of Literature and Fine Arts, Black Warrior Review, Bennington Review, BOAAT, Prelude, NY Tyrant, The Iowa Review, et ailleurs. Elle a reçu sa maîtrise en poésie de l’Iowa Writers ‘Workshop, où elle a reçu une bourse avec la Poetry Foundation.