Le fiancé d’Adam Rippon: Qui est Jussi-Pekka Kajaala?

Lors des Jeux olympiques d’hiver de 2018 à PyeongChang, nous avons vu des talents incroyables du monde entier dans des sports comme le curling, le hockey sur glace, le patinage artistique, la luge, le ski et le patinage de vitesse, entre autres.

Les Jeux olympiques ont également permis au monde de prendre enfin note d’athlètes ridiculement talentueux, dont Chloe Kim, Mikaela Shiffrin, Nathan Chen, Gus Kenworthy et les frères et sœurs Alex et Maia Shibutani.

Nous avons également été présentés à l’un des amoureux des États-Unis, Adam Rippon. Patineur artistique olympique, il a remporté une médaille de bronze dans le cadre de l’épreuve par équipe de patinage artistique.

Avec d’autres récompenses au début de sa carrière, il a ensuite remporté la saison 26 de Danser avec les étoiles. En novembre 2018, il a annoncé qu’il se retirerait du patinage artistique de compétition et a continué à apparaître comme hôte invité sur Course de dragsters de RuPaul et dans le clip de Taylor Swift pour «You Need to Calm Down».

Maintenant, Adam Rippon passe au prochain chapitre de sa vie avec son nouveau fiancé, Jussi-Pekka Kajaala.

Qui est le fiancé d’Adam Rippon, Jussi-Pekka Kajaala?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur le couple nouvellement fiancé!

Ils se sont rencontrés sur Tinder.

Lorsque Rippon était en Scandinavie en 2017, la chance était de son côté quand lui et Kajaala se sont rencontrés sur l’application de rencontres.

En avril 2018, Rippon a révélé que les deux avaient «discuté pendant les sept derniers mois» et «avaient commencé à sortir un peu plus, parce que nous étions tous les deux très occupés. Ils l’ont finalement officialisé en mars 2018.

Ils ont une différence de hauteur assez importante.

Dans une interview avec Page six, Rippon a expliqué que Kajaala mesure presque un pied de plus que lui:

« Je suis comme 5’7 » mais il est 6’4 « . C’est comme s’il portait des plates-formes tout le temps, mais il est juste, comme, non. Je ne le perdrai jamais dans une foule. S’il s’éloigne ou si je m’éloigne, ce qui est plus probable, je peux toujours le trouver tout de suite. C’est juste agréable d’être avec quelqu’un de grand. Cela vous fait vous sentir très court », a déclaré Rippon.

Ils ont appris à relever les défis linguistiques.

Parce que Kajaala vient de Finlande, il y a parfois confusion sur ce que signifient différents mots.

Comme Rippon l’a dit Page six, «Nous n’avons pas vraiment eu de problèmes de communication car, TBH [to be honest], en Europe, ils parlent mieux l’anglais que nous. Il dit tellement de choses amusantes et décalées, et je finis par les voler toutes. Il n’a pas bien compris le sens du mot «tout à fait». Il pensait que cela signifiait «pas vraiment». Vous savez, nous flirtions en quelque sorte d’avant en arrière, et il m’a dit: « M’aimez-vous? » et je me suis dit: « En fait, je vous aime beaucoup » et il a dit: « Beaucoup? Ouais, eh bien, je ne t’aime pas vraiment non plus.

Rippon a parlé d’épouser Kajaala en 2019.

En avril 2019, il a dit Nous hebdomadaire ses pensées sur le mariage de Kajaala, en disant: «Vous savez, vous ne savez jamais. Ce serait bien. Toute ma famille l’aime et c’est juste un gars formidable. Ma famille l’aime, ma mère l’aime.

Ce n’est pas un athlète.

Contrairement à Rippon, Kajaala travaille dans une entreprise immobilière à Kasslin LKV.

Quand Gens lui a demandé si son petit ami le rejoindrait un jour sur la glace, Rippon a déclaré: «Il ne patine pas depuis des années.

Rippon a rompu avec son ex-petit ami l’été avant les Jeux olympiques.

Il a dit Gens, «C’était mon troisième cycle olympique et je me suis dit: ‘Je ne peux avoir aucun regret.’ Tout était super avec [my ex], c’était un gars formidable, mais je sentais que j’avais vraiment besoin de me concentrer sur moi-même. J’ai eu de la chance que mon ex-petit ami soit une personne si gentille que nous sommes toujours amis maintenant.

Le 10 février, Rippon a révélé que lui et Kajaala s’étaient fiancés.

Le patineur artistique a révélé la joyeuse nouvelle via son Instagram, publiant un collage de photos de lui et de son nouveau fiancé avec une douce légende sur leurs fiançailles et son séjour en Finlande:

« JP et moi n’avons pas pu nous voir pendant presque toute l’année 2020 à cause de la pandémie. Quand j’ai enfin eu la chance d’aller le voir en Finlande, j’ai sauté dessus. J’étais là un peu plus. deux mois. Pendant que j’étais là-bas, je lui raconterais environ cinq millions de blagues que je voudrais présenter lors de mes réunions de zoom de 5 heures pour notre comédie NBC (salut, @ billy4529 et @susankittenplan). Et il me conduisait dans la forêt finlandaise où j’essayais d’essayer de «l’aider» à pelleter la neige pour qu’il puisse continuer à travailler sur le chalet qu’il construisait. Donc, entre tout cela et binging les 4 saisons entières de La Couronne, nous nous sommes achetés des bagues et avons dit ce mot magique … « duh! » Nous nous sommes ~ * fiancés * ~ «

Rippon a également publié une déclaration sur ses fiançailles, disant Gens, « Je suis ravi d’épouser JP parce qu’il est juste le meilleur. Il est gentil, il est drôle, et il est aussi beau à l’intérieur qu’à l’extérieur (ce qui est beaucoup). C’est mon pom-pom girl et je suis son . Je l’aime beaucoup. «

Félicitations à l’heureux couple!

Samantha Maffucci est une rédactrice de YourTango qui se concentre sur la rédaction d’articles d’actualité et de divertissement. Pendant son temps libre, vous pouvez la trouver obsédée par les chats, le vin et tout ce qui concerne les règles de Vanderpump.