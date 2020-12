Le festival de Yule a commencé dans Assassin’s Creed Valhalla: c’est ainsi que vous collectez des timbres et des récompenses de Yule

Vous pouvez maintenant dans Assassin’s Creed Valhalla Fêtez Yule, car l’événement en jeu a finalement commencé hier. Nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur le Noël nordique, le nouveau contenu disponible, la durée de l’événement et la manière dont vous pouvez collecter avec succès des timbres de Noël pour débloquer des récompenses.

Le festival de Yule dans Assassin’s Creed Valhalla

Le Festival de Yule fait partie de la Plans post-lancement, selon lequel le nouveau contenu pour AC Valhalla devrait apparaître tous les trois mois. Le premier événement en jeu vous invite non seulement à un splendide événement enneigé et décoré Hraefnathorp un mais il y en a beaucoup de plus récents Activités et Contenu et prêt. Parmi les professions figurent:

Des bagarres ivres

Défis de tir à l’arc

Jeux à boire

Nouvelle quête

Combien de temps dure le festival de Yule? L’événement de Noël se déroule du 17 décembre 2020 jusqu’à 7 janvier 2021. Vous avez donc jusqu’à l’année prochaine pour participer aux célébrations.

Noël est célébré dans la partie orientale de votre colonie de Hraefnathorp joliment décorée. © Ubisoft

Comment démarrer le Festival de Yule? Pour commencer Noël, tout ce que vous avez à faire est le dernier grand Mise à jour 1.1.0 qui inclut le support en jeu pour l’événement. De plus, vous devez déjà aimer l’un des deux plus grands scénarios Grantebridgescire ou Ledecestrescire avoir fini. Si vous démarrez le jeu après le 17 décembre, Eivor devrait démarrer automatiquement la quête Noël recevoir.

Collecter des Julmarks dans AC Valhalla: voici comment!

Si vous participez aux festivités et faites face aux petits défis, vous pouvez faire ce que l’on appelle Collectionnez les timbres de Noël. Vous pouvez utiliser le Julmarken dans le Festladen échangez-les contre diverses récompenses. Les quêtes suivantes doivent être complétées pour cela:

La folie de Brun – Le 10 juillet marque une victoire Avoir un mot à dire Brun et gagne le jeu à boire

– Le 10 juillet marque une victoire

Cibles mobiles – 40 marques de juillet au nombre maximum Avoir un mot à dire Thyrvi et touchez autant de cibles que possible en 2 minutes 15 points pour les objectifs verts 20 points pour cibles orange 25 points pour cibles rouges

– 40 marques de juillet au nombre maximum

Bagarre de juillet – 25 juillet marques sur tous les tours gagnés Avoir un mot à dire Sunnifa et te battre cinq rounds 5 juillet marque par tour gagnant

– 25 juillet marques sur tous les tours gagnés

Le jour où la bière a disparu – 140 marques de juillet à la fin Parlez au fêtard Alwin et terminer la quête Danger: La brasserie doit être construite pour cela!

– 140 marques de juillet à la fin

Toutes les récompenses Yule

Si vous avez terminé avec succès toutes les missions de célébration, la meilleure partie suit: Que Racheter les timbres de juillet. Vous pouvez échanger vos jetons contre les récompenses suivantes dans la boutique du festival Julfest:

Armure pour Eivor

Coiffe de cérémonie Modraniht – 60 marques de juillet

Brassards de cérémonie Modraniht – 60 marques de Noël

Manteau de cérémonie Modraniht – 60 marques de juillet

Robe de cérémonie Modraniht – 60 marques de Noël

Pantalon de cérémonie Modraniht – 60 marques de juillet

Cérémonial Modraniht Sax – 150 marques de juillet

Bouclier de cérémonie Modraniht – 150 marques de juillet

Vous recevrez cette nouvelle tenue pour Eivor en échange de vos timbres de juillet durement gagnés. © Ubisoft

Dessins de tatouage pour Eivor

Modraniht (tête) – Timbres du 20 juillet

Modraniht (armes) – Timbres du 20 juillet

Modraniht (fuselage à l’avant) – 20 juillet

Modraniht (retour) – Timbres du 20 juillet

Décoration pour la colonie

Foyer cosy – 15 juillet

Jul Beech – 15 Jul Marks

Autel sacrificiel – 15 juillet

Arbre rituel – 15 juillet

Guirlande traditionnelle de juillet – Timbres du 15 juillet

