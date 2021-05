Le festival de Glastonbury est critiqué pour des problèmes techniques

Meubles de salle de bain LAVITA II suspendus avec double vasque et miroirs - Noir

Grâce à sa double vasque et ses nombreux rangements, l'ensemble de salle de bain LAVITA II vous facilitera la vie ! Pour en finir avec les problèmes d'espace, c'est la solution adaptée ! Moderne, il saura également donner de la classe votre salle de bain ! Caractéristiques techniques : Vasques : 2 vasques rectangulaires Couleur : blanc Céramique Dimensions : L50 x l41 x H12 cm Meubles de rangement : Un meuble bas 4 portes placard et 2 tiroirs 2 étagères incluses Caisson en MDF Couleur : gris, blanc ou noir Finition laqué brillant Accompagnement des fermetures porte par Slow System Découpe étudiée pour accueillir le siphon Dimensions du meuble bas : L150 x l46 x H50 cm Miroirs : 2 Miroirs Dimensions miroir : L50 x P2 x H60 cm Siphon et robinetterie non inclus sur les simple et double vasques. Garantie pièces : 2 ans sur la structure. Produit livré avec une notice d’installation complète. Le délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.