Le Festival de Cannes prévient qu’il ne recevra pas de délégations russes

festival du film de Cannes

Deux mois après l’édition 2022 du festival, l’organisation se positionne avant l’invasion russe en Ukraine.

Le Festival de Cannes se déroulera du 17 au 28 mai. (Photo : Getty Images)

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a mobilisé différentes sphères pour se positionner par rapport au conflit. Du sport à la musique, en passant principalement par la politique, Des organisations, fédérations et personnalités ont pris la décision de fermer leurs portes à toute invitation, présence ou entité russe en signe de protestation contre le bellicisme. Et le cinéma ne fait pas exception.

Par un communiqué, le Festival de Cannes s’est également prononcé sur le sujet. Il précise qu’il ne recevra aucune délégation ni n’acceptera la présence de personnes liées au gouvernement russe. Sa position est basée sur l’origine du festival: « par fidélité à notre histoire, qui a commencé en 1939 par la résistance au fascisme et à la dictature nazie. »

L’origine vient du sentiment de protestation contre la politique de montrer une majorité de films allemands et italiens à Venise, juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Face à cette préférence, dans le but de montrer des films sans répression politique et sans tendances particulières, Philippe Erlanger, inspecteur général du ministère français de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts, a fondé le Festival de Cannes avec le soutien de Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale et de la France. Beaux-Arts de l’époque.

Bien que Cannes soit née en 1939, le festival n’a commencé qu’en 1946 avec le point culminant de la guerre. L’un de ses principaux objectifs était de promouvoir la diplomatie des nations participantes en accordant à chaque pays la liberté de choisir les films qui les représenteraient.ainsi que dans la désignation d’un membre du jury.

Un peu plus de 80 ans après sa naissance, le Festival de Cannes mène une nouvelle fois une action politique et culturelle face à un attentat qu’il juge fasciste. En cette 2022, le concours aura lieu du 17 au 28 mai.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂