Le festival confirme la nouvelle musique de Kendrick Lamar

Cela fait bien plus de trois ans que Kendrick Lamar a sorti de la nouvelle musique.

Selon le Festival Roskilde, que Kendrick devrait jouer, Kung Fu Kenny aura de la nouvelle musique cet été.

«Lamar a visité le Festival Roskilde pour la première fois en 2013 lorsqu’il a joué un concert inoubliable sur la scène de l’Arena. À son retour deux ans plus tard, il venait de sortir le chef-d’œuvre To Pimp A Butterfly, et le concert sur la scène orange était une véritable démonstration de force.

Deux albums plus tard – et avec du nouveau matériel en cours de route – il est à nouveau prêt à prendre la scène principale du Roskilde Festival avec un concert qui sera probablement l’un des moments forts de l’été.

Un artiste comme Kendrick Lamar ne fait pas seulement de la musique qui correspond à notre âge actuel, il contribue également à la façonner. Il est capable de donner une voix à ceux qui pourraient en avoir besoin, et ce genre d’artiste est indispensable pour le moment.

Avec du nouveau matériel en route, nous attendons beaucoup du spectacle de Kendrick Lamar sur la scène orange.