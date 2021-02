Le Feng Shui donne des leçons d’amour pour toujours

L’amour ne fait jamais de mal. Celui qui est engagé veut que tout soit encore meilleur, et celui qui est célibataire veut trouver quelqu’un. Et la pratique du feng shui y contribue beaucoup.

Compte tenu de ce besoin humain d’affection et de câlins, voici des conseils pour votre nid d’amour, pour attirer une énergie encore plus passionnée dans votre vie.

Pour le couple

Dans ce cas, il est important que le nid soit la plus grande et la meilleure pièce de la maison, le confort impliqué attire certainement une énergie similaire. De plus, il est important que le lit soit situé au centre, c’est-à-dire que l’un de ses côtés ne soit pas collé au mur. Les deux doivent avoir accès à l’environnement de la même manière pour que leurs espaces soient respectés.

En ce qui concerne la décoration, avoir un quartz rose dans la pièce attire davantage l’atmosphère de la romance, et des couleurs comme le rose, le rouge ou le blanc sont d’excellentes options pour la literie ainsi que pour les bougies. Maintenant, nous avons trois règles importantes:

• Photos: juste le couple. Les photos de la famille et des amis doivent être placées dans les autres pièces de la maison.

• Pas d’électronique: même si c’est agréable de voir un Netflix rapproché, laissez-le dans le salon. La chambre du couple doit avoir toute son énergie dirigée vers le moment pour deux (seul).

• Excès: pas de coussins ou oreillers en excès, ainsi que des animaux en peluche. Cette seule serre et laisse la pièce plus chargée et polluée.

Pour ceux qui recherchent l’amour

Si vous êtes célibataire, et que vous souhaitez attirer l’amour dans votre vie, pensez à avoir votre quartz rose près de vous, de préférence sur la table de chevet à côté de votre lit, et à investir dans un décor plus mature. Les mille animaux en peluche sur le lit peuvent être un signe d’immaturité.

Les conseils de couleur de la literie, du rideau et des fleurs sont les mêmes: rose, rouge ou blanc. Mais, ici, nous avons également deux conseils cruciaux:

• Investissez dans une décoration où tout a une paire. Les objets solitaires peuvent attirer l’énergie de la solitude.

• Si vous avez un bureau dans votre chambre, assurez-vous de garder tout ce qui concerne le travail et l’étude dans vos tiroirs.

Voici quelques conseils qui, selon le Feng Shui, aideront certainement à attirer plus d’amour dans votre vie! Un dernier conseil est l’aromathérapie: des huiles comme le jasmin, la rose, la sauge ou la cardamome mettront littéralement dans l’air une atmosphère de romance! Profitez de ce guide, mentalisez votre énergie, et maintenant, suivez simplement cette chanson «Que ça se passe naturellement […]”!