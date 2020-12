Le féminisme n’est pas à la mode, mais savoir s’imposer

Le féminisme est un sujet brûlant. Ce mouvement et cette idéologie gagnent de plus en plus d’adeptes, et pourquoi? Parce qu’il vise simplement l’égalité des droits et des chances pour les hommes et les femmes. Incroyable, non? En pratique, c’est beaucoup mieux, et en y réfléchissant, nous avons préparé un petit guide avec 5 façons pour vous d’être plus féministe au quotidien! Et ne vous découragez pas, lisez jusqu’au bout! Nous vous garantissons que vous serez une personne plus consciente après cette lecture!

Savoir s’imposer

La chevalerie est une chose, mais quelqu’un qui sous-estime votre capacité intellectuelle ou financière en est une autre. Les hommes qui veulent tout faire pour vous, parler pour vous, demander pour vous, toujours payer pour vous, s’imposer pour vous, ne méritent pas votre attention. Vous êtes capable de parler pour vous-même et d’imposer vos opinions et vos connaissances. Vous pouvez même rencontrer des gens qui veulent vous empêcher de parler ou continuer votre raisonnement sous un argument concis de « votre opinion ne compte pas, féminazi ». Eh bien, ne soyez pas effrayé par cette tentative d’insulte, au contraire, parlez encore plus, discutez davantage, car vous êtes intelligent, avez votre propre opinion et le monde doit le savoir.

Qui tu veux

« Enlève ce rouge à lèvres, ça ressemble à une salope. » Les prostituées sont des êtres humains qui, quelle que soit leur opinion, méritent le respect comme n’importe qui d’autre. « Ma façon de m’habiller ne te regarde pas. »

Et pas seulement votre façon de vous habiller, mais aussi votre façon de prendre soin de votre corps. Nous vivons à une époque où plusieurs canaux différents essaient de nous dicter des façons de s’habiller, de se raser, de se couper les cheveux, mais ne tombez pas dans le piège. Vous êtes le propriétaire de votre corps, le propriétaire de votre vie et, en tant que tel, vous voudrez peut-être même être inspiré par ce que le monde de la mode a à offrir, mais rappelez-vous que la décision finale vous appartient et que vous ne devriez être satisfait de personne. , en plus de votre propre bien-être.

Oubliez les « blagues » du genre « La place de la femme est dans le réservoir », « L’homme ne sert qu’à payer l’addition », « Wow, celui-ci est plein de » gadgets « , chaque pédé, » « Pourquoi est-ce qu’elle (fait-il) ces chirurgies? Ce ne sera jamais un vrai homme / femme ».

Oui, nous entendons encore ces choses et, oui, il y a encore des gens qui pensent que c’est drôle: «juste une petite blague». Non, ce n’est pas drôle. Et puisque le féminisme traite de l’égalité de tous les sexes, il est également tout à fait compréhensible d’étendre le concept à l’égalité et au respect de tous les genres. Ne jugez pas que quelque chose est drôle uniquement en fonction de votre sens de l’humour, surtout lorsque vous savez que cela peut paraître offensant. Le bon sens est bon et tout le monde l’aime, n’est-ce pas?

Soutenez vos amis

Si vous voyez une situation où quelqu’un est opprimé, exprimez-vous! Non seulement cela, il existe plusieurs «inégalités» dans notre vie quotidienne. Les hommes avec un service militaire obligatoire, les femmes qui reçoivent moins, les homosexuels et les transsexuels qui ne sont pas respectés pour être qui ils sont, dans l’une de ces situations, soutiennent ces gens, ils ont besoin de vous. Ensemble, nous sommes plus forts.

En savoir plus

L’apprentissage ne fait jamais de mal, surtout lorsque le sujet traité est si complet. Il faut en savoir plus sur la théorie, le mouvement, les penseurs, et même sur «l’opposition». Nous devons savoir écouter l’autre partie, comprendre ses plaintes et ses problèmes, nous réévaluer et, enfin, défendre notre opinion. L’un des nombreux moyens que vous pouvez utiliser est de suivre le mouvement UN HeForShe et de suivre les conseils de lecture d’Emma Watson: elle publie toujours les livres qu’elle a lu, et quiconque lit se retrouve toujours avec un riche débat en cours.

Peut-être connaissez-vous déjà tous ces conseils, si c’est le cas, nous sommes heureux de vous montrer que nous vous soutenons également dans ce combat! Mais, si vous avez découvert quelque chose de nouveau avec cet article, sachez que vous évoluez certainement, après tout, vous recherchez des connaissances sur quelque chose qui cherche à rendre le monde plus égalitaire et un meilleur endroit où vivre. Suivez nos conseils, si vous avez d’autres idées, faites-nous savoir dans les commentaires et nous continuerons ensemble dans la recherche d’un monde meilleur!