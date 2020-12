Le FBI aurait utilisé les médias sociaux et les interviews de DJ Vlad pour inculper Casanova

La semaine dernière, Casanova a été inculpé par le gouvernement fédéral.

Alors que le rappeur de Brooklyn prétend qu’il est innocent, il y a des rapports selon lesquels les interviews de Vlad TV avec Casanova ont été utilisées contre lui dans son récent acte d’accusation fédéral.

Selon InnerCityPress, le même média qui a couvert le cas de Tekashi 6ix9ine, Casanova a admis avoir commis des violences à l’intérieur des prisons via une interview télévisée à Vlad, et maintenant cela est utilisé pour l’inculper.

<< Lors d'entretiens publics, il a admis avoir poignardé des détenus pendant son incarcération pour ces chefs d'accusation. Et le Gouvernement a récupéré des photos de son compte iCloud de plusieurs armes à feu, démontrant qu'il continuait d'accéder aux armes. En plus de promouvoir publiquement le gang et de glorifier ses activités, Senior est également un fournisseur de médicaments pour Gorilla Stone. "