Le FBI a été impliqué dans la recherche du pirate informatique qui a divulgué GTA 6

Avec la récente fuite de contenu de »grand vol automatique 6 », le développeur Jeux de rock star est à la recherche de la personne qui a divulgué toutes les informations de sa nouvelle livraison, et selon de nouveaux rapports, le FBI a commencé à prendre des mesures à ce sujet. C’est parce qu’il semble que le pirate GTA 6 est le même qui a attaqué Uber il y a quelques jours, étant l’une des plus importantes entreprises technologiques des États-Unis.

L’utilisateur qui a filtré toutes les informations sur GTA 6 sur la page du Forum GTA a assuré dans la publication qu’il était également responsable du piratage d’Uber. Un groupe de piratage a même confirmé que le cybercriminel était un adolescent du Royaume-Uni et qu’il avait été à l’origine de l’attaque contre le service de transport.

« Nous pensons que ce ou ces attaquants sont affiliés à un groupe de pirates appelé LAPSUS€, qui a été de plus en plus actif au cours de l’année écoulée. Ce groupe utilise généralement des techniques similaires pour attaquer les entreprises technologiques, et ce n’est qu’en 2022 qu’il a violé Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia et Okta, entre autres », a déclaré Uber dans un communiqué.

Uber a également parlé du piratage de Rockstar Games après la diffusion des vidéos « GTA 6 », assurant que les deux piratages sont liés à la même personne. « Il y a également eu des rapports au cours du week-end selon lesquels le fabricant de jeux vidéo Rockstar Games a été violé par ce même acteur. Nous sommes en étroite coordination avec le FBI et le ministère américain de la Justice à ce sujet et continuerons à soutenir leurs efforts », poursuit le communiqué.

Bien que le développement du prochain épisode de la franchise »Grand Theft Auto » se déroule dans les bureaux de Rockstar Nord situé en Ecosse, le hack de Rockstar Games est valable auprès des autorités américaines, puisque l’entreprise dispose d’une plateforme sociale Club social des jeux Rockstarqui compte des utilisateurs du monde entier, la plupart résidant aux États-Unis.

Cependant, même avec cela, Take-Two Interactifpropriétaire de Rockstar Games, a dû informer la Securities and Exchange Commission des États-Unis que les données des utilisateurs n’avaient pas été compromises après le piratage.