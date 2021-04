Le fax refuse de mourir: le grand-père des télécommunications continue de publier des informations et est toujours utilisé dans de nombreuses entreprises

Dans les années 90, le son des fax provoquait la même sensation de nouveauté que la notification d’un nouvel e-mail ou d’un WhatsApp de nos jours, et ils étaient l’outil le plus rapide pour envoyer des documents sur une longue distance. Après, Internet a élargi ses domaines et son rôle dans l’échange de textes a diminué, mais il ne s’est jamais éteint.. En fait, aujourd’hui, son marché est encore large et il propose des fonctionnalités pour le cloud, des écrans tactiles et il existe même des services de fax entièrement numériques.

La plupart des télécopies vendues aujourd’hui sont intégrés dans des appareils multifonctions qui sont à la fois imprimante, scanner et télécopieur. Brother, l’un des principaux fabricants de ces équipements, assure qu’en 2019 il en a vendu 380000 et plus de 430000 en 2020.

Il existe également des modèles qui intègrent les systèmes informatiques les plus récents, tels que Télécopies cloud LexmarkAu lieu de se connecter via le câble téléphonique, ils envoient les documents via le cloud.

Ces machines sont encore tellement utilisées que Lexmark a lancé cinq nouveaux multifonctions avec télécopieurs intégrés il y a moins d’un mois et une connexion cloud, trois couleurs (Lexmark MC3224i, MC3326i et MC3426i) et deux en noir et blanc (Lexmark MB2236i et MB3442i). Et les MFP de HP, Kyocera ou Brother sortis ces dernières années les intègrent également. Brother va encore plus loin et a dans son catalogue un appareil qui n’a que la fonction de fax, le laser monochrome FAX-2845.

« Fax sIls sont toujours un format de communication récurrent pour envoyer et recevoir des notifications et leur donner un statut officiel de manière légale. Ils servent de preuves valables et créent des documents authentiques et originaux. Leur principale valeur est qu’ils sont un horodatage, avec lequel il y a une preuve de l’expéditeur, du destinataire, quand ils l’ont reçu et ce qu’ils contiennent », expliquent-ils de Brother.

Par conséquent, les entreprises et les agences d’État continuent de les utiliser pour envoyer des documents nécessitant une assistance juridique, tels que des contrats, des licences, des successions ou des exigences légales. Ils sont également une bonne alternative, selon les fabricants, pour accélérer l’échange des bons de livraison, car lorsqu’ils sont saisis dans le fax, ils sont envoyés directement sans qu’il soit nécessaire de les numériser.

Le fax virtuel

En plus des périphériques physiques, il existe également des plates-formes de fax virtuelles qui vous permettent d’envoyer ce type de communication avec une assistance juridique. sans besoin de machines, de connexion téléphonique ou de logiciel supplémentaire.

L’un de ces sites Web est Virtual Fax, qui donne la possibilité d’envoyer des documents par e-mail avec la catégorie fax. Avec cette société, l’utilisateur joint la communication qu’il souhaite envoyer au format PDF et écrit dans l’objet de l’email son numéro de fax et un slogan que l’entreprise lui remet lors de la location de ses services, qui sont payés par abonnement. Cet e-mail atteint le serveur de l’entreprise et l’entreprise se charge d’envoyer le fax et d’envoyer à l’expéditeur un accusé de réception numérique valide à son e-mail.

Correos est une autre des entreprises qui fournissent des services de cette nature, dans son cas de paiement à l’utilisation. La société postale autorise l’envoi de burofax à partir de sa plateforme web avec la possibilité de les livrer physiquement à l’adresse du destinataire ou dans un autre bureau de poste.

Cependant, l’inconvénient de ces services est que l’utilisateur doit préalablement numériser le document qu’il souhaite envoyer, étant donné que normalement, comme il s’agit de textes juridiques, ils sont généralement sous forme physique pour signer les signatures et les cachets des parties intéressées.

« Avec les appareils multifonctions qui intègrent le fax, il n’est pas nécessaire d’impliquer un ordinateur pour envoyer et, en plus, l’accusé de réception arrive directement et automatiquement, chose cruciale pour ceux qui travaillent quotidiennement avec des commandes, des inventaires ou des bons de livraison », expliquent-ils de Brother.