Le favori de SNL, Steve Martin, demande à Joe Biden : "Voulez-vous que je vous joue ?"

Peut-être que Steve Martin pourrait être le prochain comédien à jouer Joe Biden sur Saturday Night Live. Aux Kennedy Center Honors, le président des États-Unis est apparu pour célébrer des artistes tels que Bette Midler, Joni Mitchell et Lorne Michaels. Se référant à Michaels, Biden a plaisanté en disant que le créateur de Saturday Night Live » essayait sept gars pour me jouer « , faisant référence à tous ceux qui ont imité Biden dans le programme de sketchs comiques au fil des ans. Faites signe à Steve Martin, qui était présent et s’est porté volontaire pour être le numéro huit.

« Veux-tu que je te joue ? » Martin a demandé au président, provoquant quelques rires de la foule. À cela, Joe Biden a répondu: « Steve, je crains que vous ne me compreniez trop bien. »

Biden a ensuite félicité Lorne Michaels pour son travail sur SNL, notant : « Lorne a prouvé que la satire sur nos dirigeants, sur notre société, est une chose américaine par excellence à faire et une caractéristique de toute société démocratique. Comme le bon journalisme, la comédie tient un miroir devant nous pour réfléchir sur le bien, le mal et la vérité. C’est important… Tout au long de ma carrière, j’ai rencontré presque tous les dirigeants du monde, et je vais vous dire que tout le monde ne voit pas la satire de cette façon. Vous seriez tous en prison. »

Quoi qu’il en soit, sept acteurs ont déjà joué Joe Biden sur SNL à différents points. Les apparitions remontent à 30 ans avec Kevin Nealon jouant Biden dans un épisode classique de 1991. D’autres acteurs ont parodié Biden dans les années qui ont suivi, notamment Jason Sudeikis, Woody Harrelson, Jim Carrey, Alex Moffat, John Mulaney et le nouvel acteur James Austin Johnson . Pour sa part, de nombreux fans pensent que Johnson a brillé avec sa dernière vision du président, et il pourrait finir par représenter Biden pendant un certain temps.





« Bien que mon mandat ne devait durer que 6 semaines, j’étais ravi d’être élu président de la SNL », a déclaré Jim Carrey sur Twitter l’année dernière après avoir terminé son propre passage à Biden sur SNL. « J’adorerais aller de l’avant en sachant que Biden était le vainqueur parce que j’ai réussi ce truc. Mais je ne suis qu’un dans une longue lignée de fiers combattants SNL Biden ! »

Jason Sudeikis, qui impressionne désormais les critiques avec son travail sur la série à succès Apple TV+ Ted Lasso, a passé de nombreuses années à jouer à Biden. En octobre, Sudeikis est revenu en tant qu’hôte de Saturday Night Live, et il en a profité pour ramener sa version du président. Il a figuré dans un sketch avec Alex Moffat et James Austin Johnson jouant également leur propre parodie Bidens, réunissant les acteurs pour un segment « Ghosts of Biden Past ». Peut-être que si Steve Martin avait fait ce qu’il voulait, il aurait également pu faire partie du sketch.





Nous ne verrons peut-être pas Steve Martin jouer Joe Biden, mais l’acteur de comédie acclamé peut toujours être vu en train de faire ce qu’il fait de mieux sur Hulu. Il a récemment joué avec Martin Short et Selena Gomez dans la série Seuls les meurtres dans le bâtiment, qui vient de commencer le tournage de sa deuxième saison. Le spectacle est acclamé par la critique et est un incontournable pour tout fan de Martin.





