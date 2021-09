Le favori de la messe de minuit, Rahul Kohli, envisage de rejoindre le MCU: vous seriez un idiot de ne pas le faire

Rassemblant une énorme base de fans sur Netflix, Messe de minuit la star Rahul Kohli n’est pas étrangère aux adaptations de bandes dessinées, étant apparue dans la série inspirée du iZombie DC Comic et plus récemment ayant exprimé Jonathan Crane/The Scarecrow dans l’animation Harley Quinn série et a joué le rôle de Jack Spheer dans Super Girl sur The CW, mais comme beaucoup d’acteurs de nos jours, il y a toujours la question de savoir quand va-t-il faire le film au Univers cinématographique Marvel. Avec toute une série de nouveaux personnages sur le point d’entrer dans le monde Marvel, que ce soit à travers le X Men ou Les quatre Fantastiques’ s introductions, ou l’un des projets télévisés actuellement en développement, chaque acteur populaire se pose la question, et tout en faisant la promotion Messe de minuit, ce fut au tour de Kohli de reconnaître et de commenter les rumeurs d’adhésion au MCU dans le futur.

Avec ses apparitions dans Messe de minuit et La hantise du manoir de Bly l’élevant à un nouveau niveau d’attention, il n’est pas surprenant qu’il y ait eu un certain nombre de rôles Marvel et DC à venir qui ont été lancés Rahul Kohli par les fans. Lors d’entretiens pour La santé des hommes, l’acteur a répondu à certaines des suggestions lorsqu’on l’a interrogé sur un éventuel passage au MCU. Evan Romano a partagé la réponse de Kohli à la question via son compte Twitter, car la question était une question qui a été coupée de l’interview parue dans le magazine pour hommes.

« Oh ouais, vous seriez idiot de ne pas le faire », a déclaré l’acteur. « Je suis tellement immergé dans la culture de la bande dessinée et la culture de la science-fiction. Oui, je le voudrais absolument. Je pense que je voudrais que ce soit la bonne chose. Ce sont des personnages tellement aimés. Je ne le ferais pas le faire ou pour le plaisir de le faire. Je le ferais si je sentais vraiment, vraiment que je pouvais apporter quelque chose à ce personnage qui serait respectueux de ses origines de bande dessinée, et des trucs comme ça. Je ne suis pas désespéré de simplement avoir une réplique dans une série Marvel. Je vais bien. Tout ira bien. Mais si le bon type de représentation arrivait – parce qu’une fois que vous en faites une… vous y êtes. Et très rarement vous arrivez à une deuxième bouchée de pomme. »

Bien qu’il n’y ait pas de fin à l’introduction de nouveaux personnages dans le monde en constante expansion de merveille à l’écran, il y a un rôle particulier qui a été suggéré maintes et maintes fois pour Kohli, et c’est Reed Richards, le chef des Fantastic Four qui sera évidemment choisi dans un proche avenir étant donné que Marvel a son apparition. déjà prévu dans les prochaines années. Pour alimenter davantage les flammes de cet incendie, Kohli a en fait plaisanté sur son compte Twitter en disant qu’il avait commencé à étirer le John Watts original de Marvel. Les quatre Fantastiques l’annonce a été faite.

*commence à s’étirer* https://t.co/qGqSspubT0 – Rahul Kohli (@RahulKohli13) 11 décembre 2020

Comme chaque rumeur et suggestion de castings possibles dans le MCU, nous allons devoir attendre longtemps avant de savoir si Kohli aura une apparition dans les prochaines années de la franchise, mais en attendant, il ne reste pas assis à attendre que cela se produise. Son nouveau film, Messe de minuit, vient du créateur du hantise de… Netflix série Mike Flanagan, et raconte l’histoire d’une communauté insulaire isolée pleine de divisions et de secrets latents qui sont renforcés par l’arrivée d’un jeune homme et d’un prêtre charismatique, interprétés respectivement par Zach Gilford et Hamish Linklater. Lorsque des miracles commencent à se produire sur l’île, les habitants sont pris dans une fièvre religieuse, mais ces événements miraculeux ont-ils un coût ultime ?

ça ne rentrait pas dans l’histoire mais @RahulKohli13 a également eu une excellente réponse sur les rôles potentiels de Marvel. Je dis METTRE CET HOMME dans le nouveau film X-MEN pic.twitter.com/JCvCdox1Zk – evan romano (@EvanRomano) 24 septembre 2021

Sujets : Vengeurs