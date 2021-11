Le favori de James Bond, Richard Madden, le joue d’une manière suspecte lorsqu’on l’interroge sur le rôle de 007

Éternels la star Richard Madden a joué les choses de manière suspecte lorsqu’on lui a demandé de prendre le relais en tant que James Bond de Pas le temps de mourir vedette Daniel Craig. On a récemment demandé à l’acteur s’il aimerait se glisser dans le smoking de 007 à l’avenir, mais avant qu’il ne puisse répondre, un membre de son équipe l’emmène rapidement en disant: « Nous allons passer à autre chose ». Hé, parfois le silence parle vraiment beaucoup plus fort que les mots ne le pourraient jamais.

En plus de ce comportement mystérieux, Richard Madden a récemment émergé comme le favori pour succéder à James Bond après le départ de Daniel Craig en Pas le temps de mourir. Les Game of Thrones L’acteur est maintenant le favori du bookmaker à 9-4, battant le favori de 007, Tom Hardy, qui est actuellement à 3-1. Bridgerton la star Rege-Jean Page, qui a été un candidat majeur pour le rôle depuis la sortie de la populaire série Netflix, est désormais troisième en ligne à 4-1, avec Homme d’acier l’acteur Henry Cavill assis à une cote de 10-1.

« Nous avons vu un certain nombre de personnes en tête des paris pour le prochain 007 après que Daniel Craig et Richard Madden soient les derniers à devenir le favori », a déclaré Harry Aitkenhead de Coral. « Nous pensons maintenant que la star de Bodyguard sera celle qui jouera le rôle le plus célèbre du cinéma britannique. »

Bien que l’évitement de Madden fasse certainement tourner le moulin à rumeurs, il faudra probablement un certain temps avant de savoir qui a été choisi pour poursuivre l’héritage de 007, la productrice Barbara Broccoli ayant révélé que le studio ne commencerait même pas à chercher Daniel Craig. remplacement jusqu’en 2022. « Nous n’y pensons pas du tout », a expliqué le producteur. « Nous voulons que Daniel ait son heure de célébration. L’année prochaine, nous commencerons à penser à l’avenir. »

Daniel Craig a quant à lui déclaré que, malgré son aversion occasionnelle pour le rôle, il serait triste de voir quelqu’un d’autre reprendre le flambeau. « C’est incroyable de faire ces films », a déclaré Craig en septembre. « C’est très émouvant. Je suis content d’y mettre fin à ma façon. Je suis reconnaissant aux producteurs de m’avoir laissé faire ça. Mais ça me manque certainement. Je serai probablement incroyablement amer quand la nouvelle personne prendra le relais . »

La star de Richard Madden est en plein essor, l’acteur ayant récemment rejoint l’une des plus grandes franchises de l’histoire du cinéma, Marvel Cinematic Universe. L’acteur est membre des Eternals, ce qui apporte une toute nouvelle facette au MCU déjà vaste. Reprenant à la suite des événements de l’événement blockbuster de bande dessinée de 2019, Avengers : Endgame, Éternels présente l’espèce titulaire d’extraterrestres immortels, originaires d’une planète lointaine et arrivés sur terre il y a des milliers d’années. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Éternels est maintenant sorti et a malheureusement mis fin à la séquence de Rotten Tomatoes du MCU, le film étant actuellement à 47%. Pensez-vous que Richard Madden est un bon choix pour le prochain 007 ? Cela nous vient de l’utilisateur de Twitter @crocinoo.

