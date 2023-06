Le faux profil Netflix est-il basé sur une histoire vraie ?

Netflix

Si vous vous demandiez si Perfil Falsa est basé sur une histoire vraie, nous avons la réponse pour vous, même si vous ne l’aimerez probablement pas.



© @NetflixLATAM.False Profile dépeint l’une des plus grandes peurs d’aujourd’hui.

Le faux profil est arrivé sur Netflix pour donner vie à l’une de nos plus grandes peurs aujourd’hui : et si la personne avec qui nous sortons via une application de rencontres n’existe pas vraiment et que tout cela n’est qu’un piège ? Il convient donc de savoir si Ce film est-il basé sur une histoire vraie ou non ?.

Fake Profile n’est pas basé sur une histoire vraie… plus ou moins

C’est un fait que l’histoire racontée dans Perfil Falso n’est pas basée sur une histoire vraie, puisque les médias Karavan Haber et Carteltec ont rapporté que le créateur lui-même Pablo Illanèsa déclaré que cette série était basée sur un scénario qu’il a lui-même créé, donc l’histoire que nous voyons à l’écran n’est qu’une fiction… plus ou moins puisque malheureusement ce que l’on voit dans la série est quelque chose de très réel.

Faux profils : le problème d’internet aujourd’hui

Et c’est que bien que la série ne reflète pas quelque chose qui s’est passé spécifiquement dans la réalité, cela montre le problème de tomber sur de faux profils sur Interneten particulier sur les applications de rencontres comme Tinder soit Bourdon.

En fait, Netflix a déjà produit une série intitulée The Tinder Scammer sur l’Israélien Shimon Hayut, qui s’est fait passer pour un millionnaire pour escroquer plusieurs femmes via l’application susmentionnée. Et bien que cette personne ait été condamnée à de la prison en 2015 pour avoir escroqué 3 femmes, il est actuellement un influenceur très connu sur TikTok.

Une autre production célèbre pour avoir exploité ce problème est Catch Me If You Can, de Steven Stielberg et avec Leonardo DiCaprio. Dans le rôle principal, où l’on voit un escroc plus concentré tromper les entreprises, cependant, le moment est dépeint où il trompe sa fiancée en lui disant qu’il est un médecin prestigieux, à fuir peu de temps après avoir été découvert.

Pour lui, Nous devons toujours faire très attention aux informations que nous donnons à des inconnus lorsque nous sommes sur Internetpour éviter de passer un mauvais moment en tant que protagoniste de Perfil Falso, Camila (Carolina Miranda).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?