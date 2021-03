Le faucon et le soldat de l’hiver zoomeront sur la quête d’identité de Bucky Barnes

Il y a peu de personnages plus tragiques dans le MCU que Bucky Barnes, le soldat de la Seconde Guerre mondiale qui a subi un lavage de cerveau par Hydra pour devenir un assassin impitoyable et a passé la plupart de son temps dans le monde moderne à être traqué par les autorités internationales. Maintenant, pour la première fois, Bucky obtient le projecteur central dans le prochain spectacle Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver. Sebastian Stan, qui joue Bucky alias The Winter Soldier, a récemment révélé que la série trouverait son personnage à la recherche d’une nouvelle identité.

« J’ai passé 12 ans avec le personnage. Vous grandissez et évoluez avec le personnage … J’avais l’impression que nous avions établi le personnage d’une certaine manière … alors nous avons dû entrer dans ce domaine et dire: ‘Très bien, eh bien, comment est-il maintenant? Une partie de cela était que nous perfectionnions son sens de l’humour pour ainsi dire … qui est entré dans le ton de la série et sa dynamique avec Sam Wilson et ma propre dynamique avec Anthony [Mackie] et ensuite épouser les deux … Nous sommes vraiment en train de zoomer sur sa quête d’identité et en termes d’accepter vraiment son passé et de se rééduquer sur le monde dans lequel il est actuellement. «

Dans le monde moderne, le seul véritable ami de Bucky était Steve Rogers, qui a pris sa retraite pour vivre dans le passé après Avengers: Fin de partie. Maintenant, Bucky se retrouve sans le seul véritable ami qu’il ait jamais eu. La seule personne avec laquelle Bucky a un lien personnel, Sam Wilson alias The Falcon joué par Anthony Mackie, est quelqu’un qu’il a essayé de tuer dans le passé, et la relation entre les deux peut être décrite au mieux comme « tendue ».

Les bandes-annonces de The Falcon et the Winter Soldier qui ont été publiées jusqu’à présent ont joué un rôle important dans cette relation tendue, alors que Sam et Bucky sont obligés de travailler ensemble pour honorer l’héritage de Steve Rogers en tant que Captain America. Selon l’écrivain de la série Malcolm Spellman, la chimie que Stan et Mackie ont affichée l’un avec l’autre dans les précédents films MCU montrait clairement qu’ils étaient plus que capables d’épauler leur propre série solo.

« Il y a eu environ 12 secondes dans Civil War où on a l’impression que chaque fan de Marvel savait que ces deux gars allaient pouvoir soutenir un film ou une franchise. En faisant les interviews, vous ne pouvez pas vraiment vous attribuer le mérite du tonalité parce que dans ces 12 secondes, tout le monde savait ce que ça allait être … le genre du copain à deux mains, ce que nous avons aimé à leur sujet, c’est la gamme, tonale, c’est que vous pouvez passer d’aussi graveleux que 48 heures à aussi drôle que Rush Heure … cela permet à Sebastian et Anthony de faire ce qu’ils font et de créer cette magie. » Ils devaient également s’attaquer à «des problèmes très réels» avec ces tons ».

Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. La série sortira le 19 mars sur Disney +. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

