Le faucon et le soldat de l’hiver viennent de taquiner trois transitions majeures de super-héros en un seul épisode

En route pour le week-end, Le faucon et le soldat de l’hiver livré l’une des séquences d’ouverture les plus étonnantes de son avant-dernier épisode de la saison un; donnant le Guerre civile vibes partout. Le trio, Sam, Bucky et Walker, se disputant ce bouclier nous a finalement fait comprendre pourquoi il est si important. Cela peut avoir des significations différentes pour différentes personnes, mais il ne doit certainement pas être placé dans un musée en tant que pièce commémorative. L’héritage de Captain America, au sein de l’univers cinématographique Marvel, va bien au-delà d’une seule personne.

Mais, en parlant d’héritages, la série incluait subtilement la création de deux nouveaux super-héros (et d’un méchant), ou disons trois personnes en transition vers de nouvelles identités. Ces trois personnes étaient Sam Wilson d’Anthony Mackie, John Walker de Wyatt Russell et Joaquin Torres de Danny Ramirez. Alors que nous allons certainement voir Sam et John enfiler de nouveaux manteaux dans le prochain épisode ou du moins un aperçu de celui-ci, il faudra peut-être du temps à Torres pour se diriger vers son avenir de super-héros. Pourtant, c’était un clin d’œil assez impressionnant aux bandes dessinées, et marque une fois de plus un autre mouvement charismatique pour Marvel Studios d’inclure de nouveaux super-héros d’une manière modifiée dans le MCU. Jetons un coup d’œil à ces trois super individus de Marvel Studios Le faucon et le soldat de l’hiver taquiné dans l’épisode 5.

Sam Wilson devient Captain America

Alors que Sam et Bucky ont plutôt bien géré le combat contre Walker et ont réussi à emporter le bouclier avec eux, la série a approfondi la confusion et la réticence de Sam à prendre le relais. Alors qu’il luttait déjà pour maintenir les normes que Steve avait fixées en tant que patriote parfait, il s’est encore éloigné du concept de super-héros préféré des États-Unis après avoir rencontré Isaiah Bradley, un super soldat noir emprisonné pour avoir servi sa nation. Mais, finalement, Sam se rend compte qu’il est maintenant plus important que jamais de prendre le relais pour prouver au monde comment un homme de couleur peut être capable d’assumer des responsabilités qu’un homme blanc ne pourrait pas (Walker) et s’entraîne avec le bouclier. Il apprend à utiliser le bouclier, à le lancer et à le récupérer, au combat, et embrasse la confiance de Steve en lui.

Vers la fin de l’épisode, Sam apprend que les Flag Smashers planifient une attaque contre une réunion du GRC pour se rebeller contre un acte qui déplacerait les personnes qui ont traversé les frontières après le Blip, dans leurs pays d’origine. Se préparant mentalement pour la bataille à venir, il ouvre la boîte que Bucky lui a donnée, gracieuseté des Wakandans. Bien que nous n’ayons pas vu ce qu’il y avait à l’intérieur, un très petit aperçu, comme une fraction de celui-ci, a montré qu’il s’agissait du nouveau costume de Falcon, très probablement dans de nouvelles couleurs bleu et blanc pour correspondre au bouclier.

Il n’est pas confirmé si Sam volera dans le nouveau costume ou non, mais il est tout à fait évident qu’il le fera. Premièrement, voler est sa nature. Il a volé dans ces ailes bien avant de devenir un vengeur. De plus, comme il n’est pas un super-soldat, les ailes lui donneront un avantage significatif sur les super-vilains dans les futures missions de combat. Et avec cela, quand Sam portera les nouvelles couleurs, brandissant le bouclier de Captain America, volant à travers l’arène de combat, il serait devenu un nouveau Capitaine Amérique.

Joaquin Torres devient Falcon II

L’un des clins d’œil classiques aux bandes dessinées de ce spectacle a été l’introduction de Joaquin Torres, joué par Danny Ramirez. Torres est présenté comme l’aide de Sam dans les opérations militaires. Il est l’homme de référence de Sam et le confident de confiance, l’aidant à recueillir des informations et des preuves sur les menaces et autres types de conflits. Il est également le technicien de Sam, marquant les emplacements ennemis, traçant les pistes et reliant les points pour lui. Dans le dernier épisode, Torres rend visite à Sam Wilson après leur combat avec Walker. Il explique la situation à Sam et comment les autorités américaines deviennent folles de ce que Walker assassine publiquement un homme non armé.

Torres jette alors un œil aux ailes détruites de Sam de son costume de Faucon. Bien que Sam demande à Torres de trouver un moyen de réparer les ailes, Torres ne sait pas quand et comment il peut réparer leur grave destruction. Quand Sam commence à partir avec le bouclier de Cap, Torres demande à Sam de prendre aussi les ailes, ce à quoi Sam répond, « Keep Them ».

Joaquin Torres est un personnage important dans les bandes dessinées Marvel, qui reprend le rôle de Sam de Falcon et devient Falcon II. Bien que dans les bandes dessinées, Torres ait été en fait transformé en un hybride homme-oiseau lors des expérimentations du scientifique fou Karl Malus (le personnage est apparu dans Jessica Jones, mais a apparemment été tué dans une explosion). Sauvant la vie de Captain America, il a gagné le poste de nouveau Falcon, devenant l’acolyte de Cap. Il est possible que Marvel adopte une nouvelle approche avec le personnage et l’inclue probablement dans le développement futur de l’univers cinématographique Marvel. Notamment, Joaquin Torres s’allie à Ironheart dans le scénario de l’Empire secret; Ironheart est également en cours de développement pour Disney +. Ainsi, nous pourrions voir ces jeunes super-héros s’unir pour former New Avengers.

John Walker devient agent américain

L’histoire de John dans cette mini-série a été malheureuse. Premièrement, on lui a fait croire qu’être Captain America revenait à défendre les valeurs et principes américains, mais on ne lui a pas dit qu’ils entreraient en conflit avec ses principes en tant que soldat. Le vétéran de la guerre, inconscient de ce à quoi il est confronté, a dû faire face à la défaite et à l’humiliation jusqu’à ce qu’il se rende compte à quel point le pouvoir pourrait changer sa position et l’aider à devenir le véritable Captain America qu’il est censé être. Sa décision de prendre le sérum, cependant, se retourne contre lui alors que sa colère et sa frustration envers ceux qui le minent lui font des ravages, ce qui est encore amplifié par le chagrin de la mort de son compagnon de guerre. Et puis, il a été, en quelque sorte, trahi par la politique qui, selon lui, travaillait sur les mêmes valeurs, le plongeant davantage dans le désespoir.

Tout cela empilé avec sa frustration face à son échec à protéger son meilleur ami et son obsession de devenir un super-héros, Walker commence à concevoir son propre bouclier. Il est vu en train d’utiliser des outils de martelage et les mêmes couleurs que le bouclier de Cap pour créer sa propre personnalité. Il a même gravé le bouclier avec l’épinglette militaire américaine de son uniforme. Compte tenu du virage soudain de l’arc de son personnage et de sa rencontre avec «l’invité surprise» dans l’épisode, son personnage est certainement en train de s’engager dans une voie vilaine et nous avons hâte de voir la performance époustouflante de Wyatt Russell en tant qu’agent américain dans les prochains versements de MCU.

Le faucon et le soldat de l’hiver a considérablement élargi l’univers cinématographique Marvel. Outre ces trois taquineries, la série a également taquiné Eli Bradley, qui dans les bandes dessinées devient Patriot et dans cette version est le petit-fils d’Isaïe Bradley, l’ancien Captain America. Le MCU présente en outre des personnages tels que Kate Bishop, Iron Heart, Miss America, Mme Marvel et peut-être Stinger / Stature (Cassie Lang). Nous attendons peut-être avec impatience New Avengers à l’avenir, mais qui peut le dire avec certitude?

Le faucon et le soldat de l’hiver se terminera la semaine prochaine avec le sixième et dernier épisode de l’émission, en streaming exclusivement sur Disney +.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Disney Plus, Streaming