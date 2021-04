Le faucon et le soldat de l’hiver: un nouvel épisode montre le camée clé

L’avant-dernier épisode de était déjà en cours hier Le faucon et le soldat de l’hiver chez Disney + et il s’est passé beaucoup de choses dans celui-ci. Le camée est vraiment excitant une femme mystérieusequi traitent brièvement de la nouveau Captain America entretient et même entretient la perspective d’une collaboration. Mais qui est ce nouveau personnage?

Nous voulons aller au fond de cette question ci-dessous et, en plus de ses origines comiques, vous montrer également pourquoi c’est pour l’avenir de Univers cinématographique Marvel pourrait encore jouer un rôle important. Mais Attention, énormes spoilers à venir!

Le faucon et le soldat de l’hiver: qui est la femme mystérieuse qui parle à John Walker?

Après ça finale choquante Le quatrième épisode de la série MCU doit être John Walker réponse à un comité. Ses membres lui disent qu’il peut désormais rejoindre les États-Unis pas plus que Captain America servir. Un choc et un coup dur pour Walker. Peu de temps après vient celui mentionné au début femme mystérieuse qui s’approche de luiqui a une courte conversation avec lui.

Cette femme est jouée par les stars de «Seinfeld» et de «Velp» Julia Louis-Dreyfus. Elle est donc «l’acteur primé» dont les responsables de Marvel Studios avaient déjà fait allusion à l’apparition ces derniers jours. Comme sept fois lauréat d’un Emmy Award Louis-Dreyfus peut certainement se prévaloir d’une carrière réussie. Elle joue maintenant dans « The Falcon and the Winter Soldier » Contessa Valentina Allegra de Fontaine.

La Contessa dans le MCU / © Studios Marvel

La Contessa assure à Walker que ses actions n’étaient pas mauvaises et donc personne au comité ne le condamnerait. Cependant, ces personnes ne pourraient pas l’admettre, car elles avaient beaucoup à perdre. Elle est particulièrement heureuse que Walker soit le nouveau sérum de super soldat a pris. C’est l’une des meilleures décisions de sa vie été. Il rencontrera les meilleurs quand il sera bientôt répondez à votre appel volonté.

Avant le faucon et le soldat de l’hiver: Contessa Valentina Allegra de la Fontaine dans les bandes dessinées

Mais pourquoi la Contessa est-elle maintenant un caractère si important? Le personnage a fait sa première apparition en 1967 dans « Strange Tales # 159 ». Dans la bande dessinée, elle a commencé une carrière en tant que Agent SHIELD et même ça pendant un moment Maîtresse de Nick Fury. En réalité, cependant, elle jouait à un mauvais jeu parce qu’elle est un triple agentqui ont mis en favoris à côté de SHIELD HYDRA a également infiltré. Elle a même repris le titre de pendant ce temps Madame Hydra.

La Contessa dans les bandes dessinées / © Marvel Studios

En vérité, cependant, leur fidélité est à cela Organisation criminelle du Léviathan. Vos précédentes missions au service du SHIELD et d’HYDRA visaient uniquement à aider ces groupes affaiblir et de rendre leurs ressources utilisables pour le Léviathan. Quand Léviathan s’est finalement révélée, elle a dirigé l’organisation faire la guerre contre le SHIELD et l’HYDRA. En fin de compte, cependant, son chemin a conduit à une cellule de prison.

Son apparition dans « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » pourrait maintenant avoir lieu l’existence du Léviathan dans le MCU indiquer. Après l’écrasement du SHIELD et de l’HYDRA, cette organisation pourrait bientôt frapper un grand coup. Il semble que la Contessa veuille créer sa propre équipe – peut-être avec John Walker dans le rôle d’agent américain? L’apparition de Madame Hydra ouvre de nombreuses portes à des histoires passionnantes.

De plus, ce sera certainement pas la dernière apparition de Julia Louis-Dreyfus rester dans ce rôle car nous serons dans le prochain blockbuster Marvel Veuve noire à la prochaine. Ce sera donc passionnant de voir comment Val et Walker continueront. Peut-être qu’il recevra votre appel dans la finale de « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver », qui débutera vendredi prochain à 9h00 en exclusivité sur Disney +.