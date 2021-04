Le faucon et le soldat de l’hiver: un aperçu de la finale du combat contre le bouclier et plus Dora Milaje

Marvel Entertainment a publié un nouveau spot télévisé pour les deux derniers épisodes de la série Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver. Et il semble que Sam Wilson s’apprête enfin à devenir Captain America. L’épisode précédent a pris une tournure surprenante, alors que nous avons vu le nouveau Captain America John Walker utiliser le bouclier de Steve Rogers, quelque chose qui a été un symbole d’espoir et d’optimisme, pour battre brutalement un Flag Smasher à mort. Humilié par la défaite au combat et irrité par le meurtre de son partenaire, Lemar Hoskins, le nouveau super soldat a ensanglanté le bouclier de Cap alors qu’il portait des coups à la tête de Nico, tuant finalement le gars qui se décrivait autrefois comme un fan et admirateur de Captain America. Ironique n’est-ce pas?

Eh bien, cette nouvelle tournure des événements et John Walker perdant finalement ses idéaux et les valeurs de Captain America dans ce nouvel ordre mondial déformé, amèneront désormais les deux derniers épisodes sur le chemin d’une confrontation selon le nouveau teaser de Le faucon et le soldat de l’hiver. Intitulé « Hurt », le teaser montre Sam Wilson et Bucky Barnes confrontant John Walker après ce que tout le monde pensait être une panne alimentée par la colère qui l’a conduit à assassiner Nico. Réalisant que John n’est pas prêt à remplacer Cap et certainement pas capable de ne pas être pragmatique ou de ne pas contrôler les émotions négatives, Sam demande poliment à John de lui donner le bouclier.

En ce moment, il se met enfin ensemble pour reprendre le flambeau auquel il était initialement réticent. Mais après avoir vu Walker, il sait qu’il y avait une raison pour laquelle Cap lui a donné le bouclier, pas même son copain de guerre. Sam a abandonné le bouclier dans le premier épisode en pensant qu’il serait préférable que le bouclier représente Steve seul et tout ce qu’il a fait pour le monde. Cependant, les autorités ont transformé cela en une représentation des «valeurs américaines» et ont fait le successeur de John Cap.

Sam sait maintenant que Steve avait besoin de quelqu’un avec la volonté de prendre la bonne décision au bon moment, quelle que soit la sévérité de cette décision, c’est pourquoi il a choisi Sam pour brandir le bouclier. D’un autre côté, John, bien qu’un homme de valeur, un soldat parfait, n’est motivé que par la force. Et comme il est un vétéran de guerre invaincu, il ne peut pas supporter de perdre. Mais, maintenant, sa volonté d’obsession du pouvoir et du contrôle a été amplifiée en raison des effets du sérum Super Soldier qu’il a pris. La bande-annonce prouve qu’il n’abandonne pas facilement le bouclier.

Quand Sam soutient qu’il ne veut pas que quelqu’un d’autre soit blessé; John riposte en disant: « Tu ne veux pas faire ça », ce à quoi Bucky répond: « Oui, nous le faisons ». Un dernier aperçu du teaser montre Bucky chargeant vers John. On dirait que nous allons avoir un duel, deux contre un, tout comme celui dans lequel nous sommes entrés Captain America: guerre civile, peut-être à une échelle inférieure. La bande-annonce donne également un indice sur l’instabilité mentale de Bucky, qui se remet toujours de ses traumatismes passés, et le mal qu’il a fait en tant que The Winter Soldier. Maintenant, Bucky doit voir un autre homme devenir Captain America, une figure que son ami a immortalisée. Espérons que la série approfondira l’état mental du personnage, auquel elle a fait allusion dans le premier épisode.

Une nouvelle featurette pour Marvel Studios ‘ Le faucon et le soldat de l’hiver est également disponible dès maintenant, présentant le retour d’Ayo et de Dora Milaje dans le MCU. Anthony Mackie, Sebastian Stan, le réalisateur Kari Skogland, Florence Kasumba et Wyatt Russell partagent leurs réflexions sur les guerriers en action. L’avant-dernier épisode commence à être diffusé exclusivement sur Disney + ce vendredi.

La mini-série a deux autres épisodes à diffuser et à partir des bandes-annonces précédentes, il est assez clair que Sam et Bucky vont faire équipe, voler le bouclier et prendre les choses entre leurs mains. Espérons que cette scène ne sera pas la fin du cliffhanger de la série et que nous aurions une sorte de conclusion à la fin du sixième et dernier épisode. L’histoire de Bucky et Sam dans l’univers cinématographique Marvel a pris une tournure unique avec cette mini-série, mais, pour le moment, les deux personnages n’ont pas été confirmés comme apparaissant dans l’une des prochaines séries de films du MCU. Le producteur de la série a taquiné le retour d’Isaïe Bradley, et le développement significatif des personnages de Sharon et Zemo appelle à la poursuite de certaines syorylines prometteuses. Le cinquième épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver sera diffusé vendredi sur Disney +.

