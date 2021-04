Le faucon et le soldat de l’hiver: tout sur la deuxième saison

Depuis sa première sur Disney Plus, Le faucon et le soldat de l’hiver Elle n’arrête pas de créer une tendance et se positionne déjà comme la série la plus regardée au monde. L’histoire, qui a Sebastián Stan et Anthony Mackie comme protagonistes, est une rage et fait partie de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel.







Le faucon et le soldat de l’hiver est fixé cinq mois après la disparition des vengeurs, survenue en Avengers: fin de partie (2019). Après cela, de nombreux personnages qui semblaient secondaires, sont devenus les nouveaux héros et Bucky et Sam sont les principaux héritiers du groupe commandé par Captain America et Iron Man.

Semaine après semaine, Disney Plus présente un nouvel épisode de cette bande et hier, vendredi 2 avril, le troisième opus est sorti. « Les coulisses du pouvoir»C’était le nom du chapitre où les combats épiques de Marvel, la musique de Wakanda et les apparitions de Sharon et Zemo ont été englobés pour la première fois.

Avec son troisième volume déjà publié, Le faucon et le soldat de l’hiver il a atteint le milieu de sa première saison. La vérité est que la plate-forme de streaming et Kevin Feige, président de Marvel, ont assuré qu’il n’y aurait que six chapitres de cette histoire.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver auront-ils une deuxième saison?

Malgré le succès de cette série, il était assuré dès le début que l’histoire aboutirait à la première saison. En fait, lors d’une interview avec Variety avant la première, Anthony Mackie a assuré: «il n’y a pas eu de discussions sur une deuxième saison de The Falcon et The Winter Solder».

La réalité est que, lors de la promotion de la série, Marvel a déjà précisé qu’il ne s’agissait que d’une expérience cinématographique qui avait pour but d’explorer les nouvelles responsabilités de Falcon en héritant du bouclier de Captain America et The Winter Soldier a modifié sa situation avec le gouvernement. Et cela ne ressemble pas à une sorte d’argument qui peut être beaucoup plus étiré.