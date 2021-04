Le faucon et le soldat de l’hiver: site Web de Madripoor en ligne

Dans le 3e épisode de la nouvelle série MCU Le faucon et le soldat de l’hiver nous avons vu pour la première fois la ville de Madripoor. Surtout, il y a beaucoup de plaisir là-bas beaucoup de personnages louches autour, y compris le mystérieux courtiers en puissance. Entre-temps, les responsables de Marvel Studios ont ouvert un site Web officiel.

Le faucon et le soldat de l’hiver: explorez les arrondissements de Madripoor

Ce site Web s’appelle Explore Madripoor et vous accueille avec un court message de bienvenue, selon qui est à cet endroit « Allier art, culture et vie nocturne ». Peu importe si les visiteurs veulent de la détente ou de l’aventure, ils devraient venir à Madripoor chacun à ses frais venir. Une pause était Sam, Bucky et Zemo comme on le sait lors de leur séjour en ville pas accordéà part un court intermède de dansecela a poussé les fans à en demander plus. Sa priorité était de suivre les nouveau sérum de super soldat.

© merveille

Ils se sont revus encore et encore face à des personnes dangereuses et enfin se sont retrouvés au milieu du chaos. Dans le 4ème épisode de « The Falcon and the Winter Soldier », il y avait des scènes plus petites qui ont eu lieu à Madripoor, même si de la ville pas de nouveaux endroits spectaculaires furent montrés. Pour cela, nous avons revu La petite amie de Sam Sharon Carter en action qui aide notre protagoniste de loin. Mais pourquoi Marvel Studios accorde-t-il autant d’attention à cette ville?

Avant le faucon et le soldat de l’hiver: Madripoor dans les bandes dessinées

Madripoor est également dans les bandes dessinées une forteresse criminelle et une cité-état indépendante située entre Singapour et Sumatra. La ville a une longue histoire en tant que refuge pour les pirates, c’est pourquoi le gouvernement actuel est plus susceptible de le faire. quelques problèmes avec les activités illégales a – tant que cela ne met pas en danger la stabilité de la ville. le Univers cinématographique Marvel Incidemment, a également pris le relais Structure Madripoors, plus précisément leur subdivision en partie aisée de Hightown et le section pauvre de Lowtown.

Marvel anti-héros Wolverine / © Marvel Comics

Ce qui devrait rendre la ville particulièrement intéressante à l’avenir, c’est la leur Connexion aux X-Men. Surtout Carcajou a un serré Connexion à Madripoor et était dans les bandes dessinées en attendant même là à la maison. Puisque Marvel Studios est connu pour prévoir de sortir les X-Men tôt ou tard à introduire dans le MCU, nous pourrions éventuellement mieux connaître Madripoor plus tard. Depuis le studio de cinéma est actuellement, au moins officiellement, pas encore sur un redémarrage de «X-Men» fonctionne, nous devons le faire, cependant pratique un peu de patience.

Et qui sait, peut-être que la voie mènera aussi pour Sam et Bucky une fois de plus à Madripoor, où il faut s’opposer au Power Broker, qui doit également faire face au Flag smashers et le sérum de super soldat a échoué. Les nouveaux épisodes de « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » sont diffusés tous les vendredis à 9 h en exclusivité sur Disney +.