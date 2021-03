Le faucon et le soldat de l’hiver: Sharon Carter rejoint la série

Le 19 mars, l’univers cinématographique Marvel a redonné de l’espoir aux fans après la première Le faucon et le soldat de l’hiver sur Disney Plus. La série, qui se compose de six chapitres, suit l’histoire de Bucky Barnes (Sebastián Stan) et Sam Wilson (Anthony Mackie) et se déroule quelques mois après la disparition du Avengers.







Montrant un produit Marvel typique, ce premier épisode était plein d’effets spéciaux, d’action et de réflexions sur la vie des deux protagonistes. Son arrivée sur la plate-forme numérique a piétiné et, par conséquent, maintenant Ce nouvel événement s’apprête à lancer son prochain épisode demain, le 26 mars.

Après la fin tragique du premier fragment, qui n’a pas laissé les téléspectateurs très satisfaits puisqu’un nouveau Captain America apparaîtra, maintenant en Le faucon et le soldat de l’hiver les deux protagonistes s’uniront pour lutter contre cet inconnu. Après avoir passé une première chacun à leurs côtés, il était temps pour les retrouvailles.

Cependant, ni Falcon ni The Winter Soldier ne seront seuls dans leur quête de vérité et de justice en l’honneur du vrai Cap, Steve Rogers. Est-ce que dans les bandes-annonces promotionnelles, vous pouvez voir que qui vient leur donner un coup de main est Sharon Carter (Emily VanCamp), mieux connue sous le nom d’Agent 13.







Apparemment, après le succès avec lequel Marvel a récolté WandaVision Pour donner de la pertinence à des personnages qui semblaient perdus au sein de leur Univers, il a décidé de continuer avec la même formule et c’est Sebastián Stan qui a confirmé, dans une interview pour Sensa Cine, que sa série rendra justice à Sharon Carter. « Il fait partie des personnages, comme tant d’autres qui seront dans notre série et seront compris« Stan a commencé par dire et a ensuite ajouté: »La série va également se concentrer sur elle et c’est un personnage assez intéressant, nous ne savons pas grand-chose de ce qui est arrivé à Sharon après les films».

Qui est Sharon Carter?

Mieux connue sous le nom d’Agent 13, Sharon Carter a fait sa première apparition dans les films Marvel dans Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver (2014) puis est revenu dans Captain America: guerre civile (2016). Elle est une ancienne agent du SHIELD qui est sous le commandement de Nick Fury et a une relation passée avec Steve Rogers.

C’était la première apparition de Sharon Carter. Photo: (IMDB)



Dans l’histoire originale, Sharon Carter était la sœur cadette de Peggy Carter, l’intérêt amoureux de Cap en temps de guerre. Mais ensuite, comme elle n’avait pas vieilli comme sa sœur, elle était rétroactive en tant que nièce et, en fait, elle connaît Bucky depuis des années également.