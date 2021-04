Le faucon et le soldat de l’hiver: Sebastián Stan parle de la deuxième saison

Sebastian Stan Il est l’un des acteurs les plus appréciés de Marvel. Bien que son personnage ait commencé à apparaître dans les films, son histoire et sa vie de super-héros ont pris plus de pertinence quand il a commencé Le faucon et le soldat de l’hiver, où, avec Anthony Mackie, ils racontent ce qui leur est arrivé cinq mois après la disparition de The Avengers.

Depuis sa première le 19 mars, la série diffusée par Disney Plus est devenue le nouveau triomphe de Marvel puisqu’ils ont créé une intrigue pleine d’intrigues et d’émotions. Les chapitres, qui sortent une fois par semaine sur la plateforme numérique, englobent le drame, la fiction et le style le plus pur de l’UCM, les protagonistes ayant auparavant un rôle totalement secondaire.

Sebastián Stan et Anthony Mackie sont les grands protagonistes. Photo: (IMDB)



Cependant, il ne reste que deux épisodes pour Le faucon et le soldat de l’hiver atteint son dénouement et tous les fans veulent toujours savoir ce qui va se passer. Les 16 et 23 avril prochains, Sebastian Stan et Anthony Mackie clôturera, à ce jour, leur participation à la franchise des super-héros les plus connus.

Cependant, Sebastián Stan a récemment ouvert les portes d’une éventuelle deuxième saison. Tout cela étant donné que Marvel n’a eu aucun problème à explorer la phase quatre nouvellement activée et avec le nouveau Captain America comme le plus grand méchant.

« Nous n’avons pas parlé d’une deuxième saison et comme d’habitude je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Je téléphone avec Feige (réalisateur de Marvel) juste pour me rattraper« , Il a dit. Et puis l’acteur a ajouté: « Peut-être que nous aurons de la chance et il y en aura un autre».

Sebastián Stan veut une deuxième saison. Photo: (IMDB)



En tout cas, tout indique que le plus grand studio d’Hollywood ne fermera pas ses portes à une autre histoire. C’est que, comme on le sait, il y a des bandes dessinées depuis un certain temps et différentes manières d’aborder les personnages dans Le faucon et le soldat de l’hiver. En fait, le mois dernier, Feige a déclaré que «si on peut en faire un autre, bien sûr il y a des idées».