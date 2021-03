Le faucon et le soldat de l’hiver se demanderont: Captain America est-il toujours pertinent?

Le prochain spectacle Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver est à certains égards le projet le plus important pour la prochaine phase du MCU. C’est parce que la série est sur le point de faire avancer l’histoire de Steve Rogers alias Captain America, l’un des piliers originaux du MCU. Seulement cette fois, l’histoire sera centrée sur les alliés de Steve, Sam Wilson et Bucky Barnes, et sur la façon dont le monde gère l’héritage de Captain America.

Le faucon et le soldat de l’hiver Le réalisateur Kari Skogland a expliqué dans une récente interview que la série s’attaquera à ce que l’héritage de Steve signifie pour le monde moderne.

«L’idée centrale de celui-ci où Sam a reçu le bouclier et qu’est-ce que cela allait être et qu’est-ce que c’est que l’exploration de va-t-il ou ne veut-il pas prendre sur ce que cela va être pour un homme noir de porter le Quelle est la pertinence de Captain America? Y a-t-il un Captain America qui a plus de sens? Toutes ces questions que je pensais étaient très importantes du point de vue d’actualité, non seulement pour discuter, mais pour entreprendre une véritable exploration en profondeur. «

Dans les films, les histoires de Sam et Bucky ont toujours été secondaires aux aventures de Steve. Maintenant avec Le faucon et le soldat de l’hiver, le duo aura enfin la chance de briller dans plusieurs épisodes qui exploreront les événements post-Avenger: Fin de partie, quand Steve passe son bouclier à Sam, qui doit maintenant décider comment honorer l’héritage de son ami. Selon Skogland, le fait que Le faucon et le soldat de l’hiver est une série et non un film permet de meilleurs moments de caractère.

«À l’autre niveau, il y avait la nature et la profondeur de ces personnages que nous avons pu faire dans un espace de 6 heures par rapport à … J’appelle cela le repas contre la collation. 6 heures, c’est le repas et la fonctionnalité est maintenant la collation. Et il y a beaucoup de place pour les collations, mais j’adore les repas parce que vous n’avez pas l’impression d’avoir ces contraintes de temps où vous essayez de trop jouer dans un espace trop court et les personnages peuvent vivre et respirer . Et vous ne transpirez pas trop vite le « Je ferais mieux de remonter ça ». Vous êtes capable de le laisser faire des gestes et de nous laisser nous inquiéter pour le personnage ou être avec le personnage. J’ai vraiment cherché des opportunités de performance et j’ai trouvé dans le ça allait être un défi pour les acteurs de trouver ces moments et la table était mise pour qu’ils puissent faire leur excellent travail et ils l’ont fait. «

Il reste maintenant à voir si Le faucon et le soldat de l’hiver se terminera par un nouveau Capitaine Amérique, ou si Sam et Bucky décideront que Steve était le seul digne du titre, et retireront officiellement le surnom de « Captain America » ​​de la liste des super-héros du MCU.

Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. La série sortira le 19 mars sur Disney +. Cette nouvelle provient de murphysmultiverse.com.

