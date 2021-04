Le Faucon et le Soldat de l’Hiver révèlent des photos de Madripoor

Madripoor est maintenant officiellement dans le canon de l’univers cinématographique Marvel après Le faucon et le soldat de l’hiver ils présenteront la terre sans loi aux masses plus tôt ce mois-ci.

Alors qu’un épisode entier était basé sur la nation insulaire fictive de Madripoor, celui qui a des liens étroits avec les mutants et les X-Men, pas moins, des instantanés plus en coulisses de la série sont apparus en ligne Disney +.

Photographe de longue date de Marvel, Chuck Zlotnick, Il est allé sur sa page Instagram pour partager quelques images du tournage de The Falcon and The Winter Soldier.

Les deux images publiées dimanche par Slotnick incluent Sam Wilson (Anthony Mackie), Bucky Barnes (Sebastian Stan) Oui Baron Zemo (Daniel Brühl) pendant qu’ils traînent sur la scène madrilène.

Bien que Madripoor existe maintenant dans l’univers cinématographique Marvel, Marvel Studios n’a pas encore officiellement confirmé qu’un projet impliquant les X-Men est en développement.

À ce jour, l’équipe n’a confirmé qu’un autre redémarrage de Fantastic Four, cette fois par le réalisateur de Spider-Man, Jon Watts.