Le Faucon et le Soldat de l’Hiver: Qui sont les Flag Smashers?

La nouvelle série MCU a commencé hier Le faucon et le soldat de l’hiver, dans lequel les deux membres Avengers Sam Wilson et Bucky Barnes font face à de nouvelles menaces. L’un d’eux est un groupe appelé Flag smashers, que nous aimerions examiner de plus près avec vous ci-dessous.

Au fait, nous n’allons pas faire ça tous les SPOILERS mineurs au dernier chapitre de la Univers cinématographique Marvel se déplacer, c’est pourquoi vous ne devriez pas lire cet article avant d’avoir vu le premier épisode.

Avant le faucon et le soldat de l’hiver: le terroriste écraseur de drapeau dans les bandes dessinées

Après Sam et son ami militaire Joaquín Torres leur mission au début du premier épisode de « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » ont joué avec succès, ils se reposent peu de temps après dans une ville. Ici Sam découvre un groupeça toi-même Flag smashers est appelé. Les membres de cette association sont convaincus le monde est selon le blip de Thanos à la fin de « Avengers: Infinity War » été un meilleur endroit. Maintenant, ils veulent créer une terre sans frontières d’aucune nation.

Dans les bandes dessinées Ce groupe n’existe pas. Il est plutôt basé sur le caractère Karl Morgenthauqui a appelé son alter ego Flag smasher et a fait sa première apparition dans « Captain America # 312 » en 1985. C’est un avec lui terroristes de Suissequi ca Concept de nationalisme blâmé pour la mort de son père. Il est mort lors d’un soulèvement dans une ambassade en Suisse.

Karl Morgenthau, le briseur de drapeau original / © Marvel Studios

Flag-Smasher a fondé plus tard le Organisation ULTIMATUM (Underground Liberated Totally Integrated Mobile Army To Unite Mankind), dont le but est d’apporter le concept de nationalité ainsi que celle de Détruire le gouvernement. En cela, il voit la racine de tout le mal qui lui est arrivé ainsi qu’à son père.

Mark Gruenwald, l’un des créateurs du personnage, a déjà décrit Flag-Smasher comme une espèce Homologue du méchant de Captain America Red Skull. Karl Morgenthau en est un différent type d’extrémiste violent avec des opinions qui contredisent celles de Steve Rogers. Cependant, ce seraient certainement les motifs du personnage considère que c’est noble, puisqu’il s’agit d’égalité et de Libération de l’humanité irait.

Le faucon et le soldat de l’hiver: les défenseurs du drapeau dans le MCU

Les responsables de Marvel Studios ont décidé d’ajouter le personnage de leur nouvelle série MCU Pas directement pour prendre le relais du modèle. Au lieu de cela, il y a un personnage dans « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » appelé Karli Morgenthau, dans un sens une version féminine de l’original de la bande dessinée. C’est la seule Chef des Flag Smashers.

Drapeau MCU Smasher Karli Morgenthau dans « The Falcon and the Winter Soldier » / © Marvel Studios

Les membres du groupe, qui en tant que Anarchistes sont désignés, tous portent masques noirsavec une empreinte de main. Il serait possible que le drapeau MCU soit Smashers inspiré de l’Antifa étaient, un courant antifasciste qui s’est développé après la Seconde Guerre mondiale.

« Le faucon et le soldat de l’hiver » ressemble à ça aborder et poursuivre les questions politiquesque nous connaissons déjà de « Le retour du premier vengeur » ​​et « Le premier vengeur: guerre civile ». Ça devrait être une fois de plus la nature du pouvoir individuel et étatique disparaît, lié à la recherche d’un nouveau Captain America, l’incarnation du protecteur d’une nation et de ses valeurs.

Pour assez d’explosif, donc, dans les cinq prochains épisodes la série MCU donc soyez pris en charge. Comment Sam et Bucky peuvent se défendre contre les Flag Smashers est quelque chose que nous découvrons toujours le vendredi à 9 heures exclusivement à Disney +.