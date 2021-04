Avec Baron Zemo revient dans la nouvelle série Le faucon et le soldat de l’hiver un vieil ami de retour. Il en a un connexion spéciale nos deux personnages principaux et les Avengers et pourraient être dans les épisodes exceptionnels de la série pour toutes sortes de vortex prendre soin de.

Nous voulons voir qui est le personnage et ce qu’il a déjà vécu dans le MCU jusqu’à présent. Mais Attention, spoilers devant!

Avant le faucon et le soldat de l’hiver: qui est le baron Zemo dans les bandes dessinées?

le Histoire du personnage est dans les bandes dessinées, contrairement à « The Falcon and the Winter Soldier », un peu confus, car Helmut Zemo est pas le premier baron Zemo. En fait, il est déjà le 13e hommequi porte ce nom et ce titre. Helmut a fait sa première apparition en 1973 à «Captain America # 168» et il est le fils de Baron Heinrich Zemo, un criminel de guerre nazi. Lors d’une mission, Steve Rogers et son partenaire Bucky Barnes ont fait irruption dans le château du baron, mais Bucky a apparemment perdu la vie dans un accident.

Après des années plus tard, son père dans un combat contre le retourné Captain America est mort, Helmut Zemo a juré vengeance sanglante. Même s’il n’était initialement prévu que comme « méchant de la semaine », le personnage s’est épanoui pour devenir l’un des l’adversaire le plus amer de Steve Rogers et les Avengers. Il a rassemblé un groupe de méchants autour de lui qui portait le nom Thunderbolts en tant que super-héros. Cependant, puisque le baron Zemo ne s’attendait pas à ce que ses camarades se convertissent réellement Expiation pour leurs péchés est allé, son plan a échoué.

Conception de bande dessinée Baron Zemos / © 2019 MARVEL. © NEXON Korea Corp. Tous les droits sont réservés.

Dans les bandes dessinées, Baron Zemo, comme maintenant dans « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver », pas toujours comme un super méchant classique dessiné, mais errant, semblable à Adversaire X-Men Magneto, toujours sur le seuil entre héros et méchant. En attendant, par exemple, il a fermé les foudre de retourpour réparer ses crimes. Actuellement, cependant, son côté obscur a de nouveau pris le dessus.

Le faucon et le soldat de l’hiver: le baron Zemo dans le MCU

L’histoire du baron Helmut Zemo dans Univers cinématographique Marvel diffère sensiblement de celui de son modèle comique. Joué par Daniel Brühl ce Zemo a fait sa première apparition dans le blockbuster « Le retour du premier vengeur: guerre civile ». Il est un ancien soldat de Sokovie, dont la famille a perdu la vie lors des événements de « Avengers: l’ère d’Ultron », sur quoi il a juré de se venger des Avengers.

Le baron Helmut Zemo est de retour / © Marvel Studios

Son plan a finalement pris forme quand il était le père de Black Panther, T’Chaka assassiné et l’acte au retour Le soldat de l’hiver a blâmé Bucky Barnes. Il a ensuite joué les Avengers les uns contre les autres, en particulier Iron Man et Captain America. Il a montré aux deux chefs d’équipe que le soldat de l’hiver a assassiné les parents de Tonyquoi finalement dans le Rupture de l’équipe résulté parce que Steve est resté fidèle à son ami Bucky. Zemo a ensuite été capturé et enfermé en prison à Berlin.

Mais maintenant il est de retour et étonnamment dans « The Falcon and the Winter Soldier » du côté de nos deux héros. Il veut les aider tous les deux à retrouver le nouveau sérum de super soldat retracer et le Flag smashers arrêter. Cependant, le mystérieux courtier de puissance ne semble pas seulement avoir un problème non résolu avec le groupe de super soldats, mais aussi avec Zemo.

Comment tout cela se terminera finalement pour le baron Helmut Zemo, nous ne le découvrirons probablement que dans les trois épisodes restants de la série MCU. Celles-ci sont diffusées exclusivement sur Disney + les vendredis à 9 heures.