Le deuxième épisode de la nouvelle série MCU a été diffusé hier Le faucon et le soldat de l’hiver. Dans ce document, Sam et Bucky n’apprennent pas seulement ça nouveau Captain America savoir, mais aussi en rencontrer un Homme nommé Isaiah Bradley. Cela devrait les aider à résoudre une énigme autour du Flag smashers pour éclairer.

Qui est exactement Isaïe et pourquoi il est avec vous Solution à ce mystère pourrait vous aider, nous voulons examiner cela de plus près avec vous ci-dessous. Mais Attention, spoilers à venir!

Avant le faucon et le soldat de l’hiver: qui est Isaiah Bradley dans les bandes dessinées?

Isaiah est encore un personnage Marvel relativement jeune qui a fait sa première apparition dans « Vérité: rouge, blanc et noir # 1 » eu en 2003. Il a été révélé que le gouvernement américain a gardé le secret pendant la Seconde Guerre mondiale Expériences sur 300 soldats afro-américains dans le cadre de la soi-disant Projet: Rebirth avait effectué. Depuis la formule du Sérums Super Soldat, qui avait donné à Steve Rogers ses pouvoirs surhumains, avait été perdu, les scientifiques devraient le faire au moyen d’expériences humaines Reconstruire le sérum.

Ces expériences ont finalement été couronnées de succès parce qu’Isaïe a reçu à travers elle en fait des pouvoirs surhumains. Il possède un pur persévérance infatigable, est immunisé contre la plupart des maladies et Le processus de vieillissement a été considérablement ralenti. Cependant, contrairement à l’original, le sérum était immature. Certains composants manquaient, c’est pourquoi c’était à la fois sa puissance et sa état mental influencé négativement.

Isaiah Bradley dans les bandes dessinées / © Marvel Comics

Soit dit en passant, le scénario de ces bandes dessinées, repris par « The Falcon and the Winter Soldier », est basé sur un chapitre sombre de l’histoire américaine, les expériences de Tuskegee. Dans le cadre de ce projet, 399 hommes afro-américains de la ville de Tuskegee tentatives contraires à l’éthique effectuée. On leur a dit qu’ils recevraient des soins médicaux gratuits du gouvernement, mais au lieu de cela, ils ont été involontairement avec la syphilis infecté.

Le projet était autorisé et parrainé par le gouvernement américain et devrait être utilisé pour déterminer comment la syphilis se développe naturellement dans le corps humain, les effets à long terme de la maladie et son degré de mortalité. Les expériences traînaient plus de 40 ans et même après avoir trouvé un remède contre la syphilis, il est devenu Administration refusée aux hommes. Ce n’est qu’en 1972 que la presse a pris connaissance des expériences, ce qui a finalement conduit à leur interruption.

Le faucon et le soldat de l’hiver: Isaiah Bradley au MCU

Célébré dans le deuxième épisode de « The Falcon and the Winter Soldier » Isaiah Bradley, joué par Carl Lumbly, hier son Univers cinématographique Marvel-Première. Bucky conduit Sam dans une maison délabrée après un combat contre les Flag Smashers. Comme il s’avère peu de temps après, Isaïe, celui-là, vit là-bas histoire partagée avec Bucky.

Isaiah Bradley au MCU / © Marvel Studios

Nous apprenons cela sur Expériences MCU Isaiah ce qui lui a donné des super pouvoirs. Il est devenu un super soldat, un peu comme Steve Rogers avant. Lors d’une mission dans le cadre du La guerre du Vietnam Ésaïe devrait en avoir un assassin mystérieux éteindre, ce qui est Soldat de l’hiver d’HYDRA agi. Ils se sont battus et il a vaincu Bucky. Cependant, le gouvernement d’Isaïe a par la suite abandonné puis arrêté les expériences sous serrure.

Bucky espérait qu’Isaïe pourrait l’aider à le découvrir pourquoi le drapeau brise ont les pouvoirs de super soldats, mais l’ancien soldat bloque et leur dit de quitter sa maison. Nous devons agir en conséquence soyez patient un peu plus longtempsjusqu’à ce que nous obtenions une réponse à ce puzzle. Peut-être que le prochain épisode de « Le faucon et le soldat de l’hiver » fournira d’autres indices. La série est diffusée exclusivement sur Disney + tous les vendredis à 9 h.