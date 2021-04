Le faucon et le soldat de l’hiver plonge plus profondément dans la trame de fond de Bucky, que s’est-il passé à Wakanda?

Le quatrième épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver a pris fin après des tonnes d’effilochage et une fin climatique inattendue. Depuis le premier épisode, la série a taquiné plusieurs sous-intrigues et est allée en profondeur avec des croquis de personnages de Sam et Bucky. La série est allée plonger dans la vie personnelle des héros, a abordé les effets négatifs du Blip et a creusé les disparités raciales qui existent de manière inattendue, même pour nos plus puissants sauveurs.

En allant de l’avant avec cette approche, le quatrième épisode de la série nous a ramenés à l’époque de Bucky à Wakanda, où il a subi un conditionnement mental rigoureux pour surmonter les effets du lavage de cerveau et d’autres expériences cérébrales que les agents d’Hydra ont menées sur lui pour le convertir en un facilement contrôlé et manipulé. assassin.

Ayo libère Bucky

L’épisode comprend un prologue de deux minutes où nous voyons Ayo, un membre de Dora Milaje de Wakanda aider à libérer la technique de contrôle de l’esprit de Bucky of Hydra à la périphérie des frontières de Wakandan. Nous voyons un Bucky Barnes traumatisé, peur de lui-même assis devant un feu de joie avec Ayo le regardant brandir pleinement sa lance de vibranium. Après avoir promis à Bucky qu’elle ne le laisserait blesser personne, elle poursuit en prononçant les mots de passe que Zemo a utilisés pour laver le cerveau et manipuler Bucky pour qu’il sorte d’une prison allemande pendant les événements de Captain America: guerre civile. Les mots ont d’abord pesé lourd dans son esprit alors qu’il revient sur tous les meurtres qu’il a commis, y compris celui de Howard et Maria Stark. Mais après qu’Ayo ait dit le dernier mot, Bucky est capable de garder le contrôle de lui-même, réalisant qu’il va bien maintenant, comme Ayo le prétend, « Vous êtes un homme libre ».

Remords de Bucky

Les scénaristes du réalisateur Kari Skogland et de l’émission signifient remarquablement les remords de Bucky assombri par un petit sourire sur son visage lorsqu’il se libère enfin des années de contrôle de l’esprit et de ses conséquences tortueuses. La caméra reste pendant dix bonnes secondes sur Bucky alors qu’il crie sa douleur, dans l’attente d’un nouveau et meilleur mode de vie.

La scène donne clairement un clin d’œil à ses luttes au cours des deux années où il suivait une thérapie ingénieuse à Wakanda. Le passé de Bucky a été plein de mauvaises décisions qu’il a prises lors de son «emprisonnement» dans les bases d’Hydra à travers le monde. Le premier épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver a révélé qu’il avait tué des innocents en cours de route et qu’il avait maintenant du mal à éclaircir sa conscience. Pour une personne qui a été maintenue en vie avec force juste pour être utilisée comme une machine à tuer, c’est vraiment un soulagement attendu depuis longtemps d’être enfin libre et capable d’agir de sa propre volonté. Mais cela n’efface pas ses actions passées, un vide plein de remords, qu’il ne pourra peut-être jamais combler. Mais pendant un moment, la scène avec Bucky en pleurs rend la trame de fond douloureuse du personnage et son passé se sent plus connecté du point de vue du public.

Depuis les événements de Guerre civile, Le scénario de Bucky a été quelque peu mis à l’écart alors que les versements de MCU se concentraient sur les plus grandes menaces posées par Thanos, mais l’ardoise Disney + de Marvel a permis à ces personnages de se développer davantage dans l’univers cinématographique Marvel en constante expansion. Après que T’Challa / Black Panther ait donné l’asile à Bucky à Wakanda, le seul aperçu du personnage que nous avons eu était dans une séquence post-crédits dans le film de 2018, Panthère noire, où il a d’abord été reconnu comme le loup blanc. Aller au cœur de son expérience en tant que soldat de l’hiver et approfondir l’histoire de son personnage aide enfin le portrait de Sebastian Stan à se développer au-delà d’un bouclier de soutien ou d’un adversaire de Captain America.

Sujets: Faucon et soldat de l’hiver, Panthère noire