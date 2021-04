Le faucon et le soldat de l’hiver ont demandé à son directeur de se plonger dans l’histoire de Marvel

L’un des aspects les plus passionnants de Le faucon et le soldat de l’hiver était le grand camée surprise de Julia Louis-Dreyfus en tant que personnage de premier plan de Marvel Comics, Contessa Valentina Allegra de la Fontaine. Son apparition dans l’original de Disney + a ouvert des centaines de possibilités pour la future expansion de l’univers cinématographique Marvel. Bien que son apparence soit venue d’une manière inhabituelle et inattendue, elle est partie sans aucune explication majeure sur le but de son personnage au sein du MCU.

S’ouvrir sur la façon dont son personnage a pris forme en Le faucon et le soldat de l’hiver, directeur de série Kari Skogland A dit ceci.

« Je n’étais pas aussi consciente d’elle. Elle est une plongée profonde, et je suis seulement devenu fan de Marvel il y a 10 ou 15 ans. Donc, je ne savais pas jusqu’à ce que je commence à chercher qui elle était et d’où elle venait. Mais je ne savais pas non plus pour Madripoor … et c’est un espace tellement unique du MCU. «

Contessa Valentina fait en effet partie des histoires plus profondes des bandes dessinées Marvel, qui n’ont pas été évoquées au cours des 12 dernières années de l’univers cinématographique Marvel. Maintenant que Disney + offre à Marvel une chance d’établir une vaste interconnexion entre les histoires de MCU, c’est une excellente initiative d’introduire et d’expérimenter toutes sortes de personnages et de voir comment ils peuvent s’intégrer dans l’univers cinématographique plus vaste que Marvel a créé.

Le producteur Nate Moore, qui fait partie du MCU en constante croissance depuis le tout début, a ajouté: «Chaque fois que nous parlions de Valentina, même dans la salle de l’écrivain, elle était en quelque sorte un Nick Fury plus acerbe, plus drôle, mais plus sombre. Quelqu’un qui sait ses secrets, qui n’a pas peur d’opérer dans la zone grise morale, mais peut-être qui n’est pas aussi intrinsèquement altruiste. «

Valentina Allegra de la Fontaine est un personnage de bande dessinée préféré des fans, qui avait joué un rôle important en tant qu’agent du SHIELD, plus tard directeur adjoint. Elle a même noué une relation avec Nick Fury à un moment donné. Un angle de romance entre Sam Jackson et Louis-Dreyfus? Pourquoi pas?

L’arc de personnage de Louis-Dreyfus dans le MCU avait un élément audacieux et même un peu comique dans son camée, qui correspond parfaitement à sa personnalité et utilise les plus grandes compétences de l’actrice en tant que comédienne d’une manière incroyablement percutante. Et ce sera tout simplement agréable de la voir davantage dans le futur de la franchise.

Plus particulièrement, et probablement dans un contexte plus sensible au MCU, Contessa Valentina a été le personnage principal du Invasion secrètescénario, où Fury découvre que son organisation a été infiltrée par des Skrulls et que l’un d’eux s’est déguisé en Contessa. Fait intéressant, un Invasion secrète La série Disney + est en préparation dans le cadre du MCU et il est possible que Louis-Dreyfus en soit un membre éminent.

La façon dont elle a laissé une marque lors de l’apparition du camée et le fait qu’elle ait un intérêt à recruter des personnes comme John Walker dans un but inconnu a conduit à des théories et des spéculations de fans folles, y compris la possible adaptation de Marvel Studios de Thunderbolts scénario. De plus, sa connexion avec John Walker signifierait que nous n’en avons pas non plus fini avec l’agent américain.

Bien que les spéculations sur l’avenir de Contessa Valentina dans le MCU ne soient que des rumeurs pour le moment; Cependant, j’espère que son introduction soulèvera bientôt des marées passionnantes dans les événements de continuité partagés de Marvel dans la franchise. Cette nouvelle a été publiée au Toronto Sun.

Sujets: Falcon et Winter Soldier