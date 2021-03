Le faucon et le soldat de l’hiver obtient une autre bande-annonce épique avant ses débuts

Cette semaine apporte la première de Le faucon et le soldat de l’hiver, mais Marvel a encore une bande-annonce pour exciter les fans!

Même si j’ai l’impression que je me remets encore émotionnellement de la WandaVision finale, je suis super excité pour Le faucon et le soldat de l’hiver. Heureusement, l’attente est presque terminée et nous pourrons en profiter dans quelques jours de plus. Jusque-là, cependant, Marvel a publié une autre bande-annonce pour garder votre anticipation élevée!

Tous les yeux sont rivés sur le bouclier, alors que Sam Wilson alias The Falcon et Bucky Barnes alias The Winter Soldier décident de faire équipe – ou plutôt de travailler ensemble – lorsqu’une nouvelle menace mondiale les lance dans une mission inattendue qui pourrait frapper trop près de chez eux. .

La série de six épisodes débute ce vendredi, 19 mars.