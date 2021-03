Le faucon et le soldat de l’hiver: nouvelle bande-annonce et critiques de la série sur Disney +

Nous sommes à quelques jours de la première de ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, le nouveau de l’univers cinématographique Marvel au format d’une série pour le service de streaming Disney +, après le premier succès provoqué par ‘WandaVision’. La nouvelle histoire de Sam Wilson et Bucky Barnes Il a déjà été vu par un secteur de la presse et ils ont déjà laissé leurs premières impressions.

La nouvelle fiction de MCU suivrai Faucon et le soldat de l’hiver après les événements de ‘Avengers: Endgame’ et Ils doivent faire face à l’héritage d’être le nouveau Captain America. Il n’a pas encore été révélé si le programme Wanda Maximoff et Vision se déroule en même temps, avant ou après, bien qu’ils assurent qu’ils le clarifieront au cours des épisodes.

Ce lundi, la bande-annonce finale du programme est arrivée dans lequel nous remarquons beaucoup d’action et nous observons la mémoire que les deux ont de Steve Rogers. De plus, ils nous réintroduisent aux méchants que la série aura déjà Agent américain, un super-héros qui sera chargé de prendre la place de Captain America dans la société américaine.

+ Premiers avis:

ScreenRant: « Le premier épisode a une séquence d’action de 7 à 8 minutes pour commencer, puis il devient un récit rafraîchissant de la réalité post-Endgame. »; Fandango: « Sombre et dramatique au début. Bon mélange de combats et d’histoire. Captivant. »; SlashFilm: « C’est un spectacle d’action et d’intrigue, mais aussi de traumatisme et de regret »; Murphy Muliverse: « Il y a des moments effrayants avec les personnages. Grande action et répond aux attentes. »; Geeks de la couleur: « Le ton de la série reprend celui de » Captain America: The Winter Soldier « et vous laisse en vouloir plus ».







Il est clair qu’en plus d’une histoire particulière les téléspectateurs seront témoins de grands moments d’action avec des combats qui promettent d’être inoubliables. Tout cela peut être vu de la Vendredi 19 mars, via l’écran de la plateforme Disney +, avec un épisode par semaine jusqu’à ce qu’ils atteignent les six qu’ils ont programmés.