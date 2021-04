Le faucon et le soldat de l’hiver: Marvel répond à la demande des fans pour plus de Zemo

Comme le troisième épisode de la semaine dernière Le faucon et le soldat de l’hiver a commencé à Disney +, personne ne soupçonnait probablement que une courte scène faisant d’énormes vagues devrait. En cela, nous voyons le méchant Baron Zemo (Daniel Brühl), qui lors d’une soirée à Madripoor la jambe dansante se balance. Après un Déclaration de l’acteur répartis sur cette scène comme une traînée de poudre, les fans en ont exigé un version plus longue de celui-ci – et je l’ai maintenant.

Le faucon et le soldat de l’hiver: Marvel lance la coupe Zemo

Brühl a lancé le bal lui-même avec une déclaration dans une interview publiée la semaine dernière. Il y est entré brièvement Intermède de danse de Zemo un et a dit que c’était « Rire de. [Dieser Moment] a été improvisé quand j’ai vu la foule danser et devenir folle. J’ai senti le battement et je me suis dit: Zemo est dans une cellule de prison allemande miteuse depuis des années. Il doit donc se défouler et montrer ses mouvements. «

Il a ensuite révélé que cette scène était originale été un peu plus longtemps, mais il était déjà très surpris que les responsables n’aient pas écarté cette scène. Peu de temps après, le hashtag est apparu sur les réseaux sociaux #ReleaseTheZemoCut. Avec cela, les fans voulaient que Marvel Studios Pour publier la danse complète de Daniel Brühl. Des efforts désormais couronnés de succès: seulement six jours après le premier tweet a partagé les créateurs toute la scène à propos du film officiel « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » –Compte Twitter.

Pour ceux qui ne peuvent toujours pas en avoir assez du baron Zemo dansant, Marvel Studios s’est également arrêté une autre surprise très spéciale prêt. La chaîne YouTube officielle de Marvel Entertainment publiée à savoir une version d’une heure de la scène de danse de Zemo!

Marvel a ça Les appels des fans ont été entendus et leur a donné ce qu’ils voulaient: Encore plus de zemo. Si nous sommes le méchant dans les deux épisodes restants de « The Falcon and the Winter Soldier » peut-être même encore danser verra, d’ailleurs, reste à voir. Les nouveaux épisodes de la Série MCU se déroule dans ce pays tous les vendredis à 9 h exclusivement sur Disney +.