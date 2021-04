Le faucon et le soldat de l’hiver: les fans demandent des scènes de danse Zemo plus longues

Le plus jeune Le faucon et l’épisode du soldat de l’hiver certains fans semblent rester coincés dans leur tête. Cependant, cela est moins dû aux nouveaux développements autour du sérum de super soldat et du + mystérieux courtier de puissance, mais bien plus à un Scène Baron Zemo. Dans celui-ci, le méchant peut être vu danser lors d’une fête plutôt spéciale – et la communauté MCU en veut plus.

Le faucon et le soldat de l’hiver: selon Daniel Brühl, il y a du matériel de scène de danse inutilisé

Au cours de l’épisode, Sam, Bucky et Zemo voyagent ensemble vers la forteresse criminelle de Madripoor, où ils découvrent l’origine du nouveau sérum de super soldat veulent aller au fond. Plus tard, ils se retrouvent au milieu une soirée organisée par l’amie de Sam, Sharon Carter encore une fois, auxquels sont apparus des personnages plutôt louches. Zemo se laisse emporter par l’ambiance et danser joyeusement avec toi.

Dans une récente interview avec Entertainment Weekly est allé L’acteur Zemo Daniel Brühl un peu plus près de la scène. Dans celui-ci, il révèle qu’il est très heureux que Marvel Studios ait décidé de garder la scène car elle est ne faisait pas partie du script. C’était selon Brühl « Rire de. [Dieser Moment] a été improvisé quand j’ai vu la foule danser et devenir folle. J’ai senti le battement et je me suis dit: Zemo est dans une cellule de prison allemande miteuse depuis des années. Il doit donc se défouler et montrer ses mouvements. «

Le baron Zemo danse / © Marvel Studios

L’acteur explique alors qu’à ce moment il était avant tout les réactions de ses co-stars « The Falcon and the Winter Soldier » ont apprécié le le regarda avec incrédulité aurait. Ce que de nombreux fans trouvent actuellement particulièrement intéressant, cependant, c’est que Daniel Brühl a également révélé sa performance de danse était à l’origine plus longue: «J’ai été vraiment surpris et heureux qu’ils l’aient gardé. C’était une longue danse. Il y en a plus, mais ils ont coupé ce petit moment. «

Le faucon et le soldat de l’hiver: les fans veulent plus du Zemo dansant

La déclaration de Brühl selon laquelle il encore plus de matériel sur la scène de danse de Zemo existe, vient de nombreux fans de la Univers cinématographique Marvel actuellement très bien reçu et a inspiré un nouveau hashtag: #ReleaseTheZemoCut. Si tous ces efforts communautaires réussir à la fin reste à voir, bien sûr, mais de nombreux fans montrent actuellement très clairement à Marvel Studios qu’ils plus de compétences de danse de Brühl vouloir voir.

Par exemple, l’utilisateur Twitter @zemodofp écrit qu’il / elle supporte maintenant le « Hashtag le plus important ». @CinemaListed va même plus loin et écrit qu’il / elle le ferait même pendant quatre heures regarder un Daniel Brühl dansant.

Peut-être que les trois prochains épisodes de « The Falcon and the Winter Soldier » nous surprendront avec d’autres intermèdes improvisés des principaux acteurs. Les nouveaux épisodes de la série MCU sont diffusés tous les vendredis à 9 heures exclusivement sur Disney +.