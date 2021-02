« Le faucon et le soldat de l’hiver »: le retour de Sharon Carter

Sharon Carter (Emily VanCamp) revient dans l’univers cinématographique Marvel avec le dernier regard sur « Le faucon et le soldat de l’hiver. » Après les événements de « Avengers: Endgame », où Steve Rogers lui donne le manteau et le bouclier de Captain America Sam Wilson et Bucky Barnes ils doivent mettre fin à leurs différences lorsqu’un ennemi revient.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les fans veulent le retour de « Spectacular Spider-Man »

La aventure mondiale aller à Faucon et le soldat de l’hiver avec des armes métalliques, approchez-vous de l’infiltré Carter, un ancien BOUCLIER, qui apparaît pour la première fois depuis « Captain America: Civil War » en 2016.

Selon VanCamp, qui a rejoint le MCU en « Captain America: The Winter Soldier » de 2014, «De toute évidence, nous allons savoir où Sharon a été tout ce temps. Elle s’enfuyait. J’aimerais savoir où Sharon a été. Ok, je me cache ».

Le statut de fugitif de Puisard a été confirmé par une fuite de marchandises montrant que l’espion anciennement connu sous le nom de Agent 13 est recherché par le gouvernement des États-Unis, qui est derrière l’aspirant Captain America a appelé l’agent USA.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Call of Duty: Cold War » pourrait apporter le mode zombie de Black Ops 2

« Le faucon et le soldat de l’hiver » sera présenté en première sur 19 mars Et avec le retour d’un vieil ennemi, le monde aura plus que jamais besoin d’un nouvel ennemi. Capitaine Amérique.