Le faucon et le soldat de l’hiver: le deuxième chapitre discrédité Marvel

Depuis la première de Avengers: fin de partie en 2019, il semblait que l’histoire de Marvel’s Avengers touchait à sa fin. Cependant, il restait encore beaucoup de choses à explorer et le plus grand studio d’Hollywood a décidé de continuer avec l’histoire de chaque personnage, mais cette fois séparément et, le 19 mars, il est sorti. Le faucon et le soldat de l’hiver.

Cependant, il semble que Disney Plus ait trouvé une formule pour faire de sa série un sujet de conversation pendant longtemps: la première des épisodes une fois par semaine. A tel point que, il y a quelques heures, la deuxième partie de Le faucon et le soldat de l’hiver appelé Le Patriote.







Dans ce chapitre, la série a non seulement fait se rencontrer Falcon (Anthony Mackie) et The Winter Soldier (Sebastián Stan) après avoir passé une première séparée, mais s’est également intéressée à John Walker (Wyatt Russell), qui joue le nouveau Captain America. Dans le premier épisode, la fin montre comment, après que Sam ait rendu le bouclier original de Cap à l’État, ils décident de le donner à cette personne qui «rendra la paix dans le monde».

Pour ceux d’entre vous qui ont lu les bandes dessinées de Stan Lee, John Walker n’est pas nouveau, mais pour ceux qui n’ont aimé que les films, il a remplacé Captain America pendant longtemps. Sa première apparition a eu lieu dans les années quatre-vingt, où il était un supervillain du nom de Super Patriot.

Le nouveau Captain America n’a pas plu à beaucoup. Photo: (IMDB)



En tout cas, l’accueil du public devant ce nouveau personnage n’était pas du tout bon, mais très similaire à celui de Bucky Barnes et de Sam Wilson quand ils ont vu qui allait remplacer leur ami. L’arrivée de cette comparaison Steve Rogers a complètement discrédité l’image qu’il a toujours inculquée: super force, justice et courage.

De plus, ce nouveau personnage a été l’un des premiers sujets de la série avec lesquels ils ont brisé le véritable sceau de Marvel. De même, le deuxième épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver Cela ne correspondait pas au produit typique car, du début à la fin, non seulement ils ont changé la présentation et la musique originale de tous les films, mais il y a eu 40 minutes d’introduction constante à quelque chose qui semblait sans fin et le les effets spéciaux n’étaient ni à la hauteur ni à l’émotion avec lesquelles Falcon et The Winter Soldier étaient toujours vus dans les longs métrages.

Sebastián Stan et Anthony Mackie n’ont pas réussi à se mesurer à Marvel. Photo: (IMDB)



Bien qu’il s’agisse d’une série se déroulant cinq mois après la disparition des Avengers, la douleur que les deux protagonistes disent ressentir n’est pas évidente. Bien sûr, ils indiquent toujours clairement que, pour eux, il n’y a pas de remplaçant pour le groupe qui caractérisait ainsi Marvel. Désormais, il faudra attendre le troisième opus, qui sortira le 2 avril, pour que la série reprenne le cachet caractéristique des super-héros les plus célèbres.