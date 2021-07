Le faucon et le soldat de l’hiver La saison 2 est certainement en production

Le faucon et le soldat de l’hiver le producteur Nate Moore, qui est également vice-président de la production et du développement des studios Marvel, a révélé que les producteurs de l’émission et le studio se dirigent vers des soumissions aux Emmy pour les deux. WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver.

Cependant, les entrées des émissions iront dans différentes catégories; tandis que WandaVision les soumissions seront dans la catégorie Série limitée,

les soumissions de Le faucon et le soldat de l’hiver sera dans la catégorie Série dramatique.

Ce détail a donné l’espoir aux fans de MCU d’une éventuelle deuxième sortie centrée entièrement sur Sam Wilson alias Falcon (qui au moment où la saison 2 arrive peut-être le nouveau Cap) et James Buchanan Barnes, le soldat de l’hiver. Les Emmys sont attribués à différents spectacles en compétition dans trois «factions» différentes comprenant toutes les productions télévisuelles; Drame, comédie et séries limitées.

Alors que les catégories des séries dramatiques et comiques sont divisées en fonction du genre qu’elles représentent, les catégories des séries limitées représentent les émissions créées comme une entrée d’une saison sans projet d’extension ou de suivi de son histoire originale. Ayant Le faucon et le soldat de l’hiver transmis comme une série dramatique ouvre des possibilités pour la deuxième saison ou une certaine forme d’expansion du scénario taquiné dans la course en cours de la série.

Pour éclairer davantage cette décision, Nate Moore a déclaré: « Comme il s’agit en quelque sorte de notre première incursion dans la télévision, même si c’est Disney +, nous avons pensé [the Drama Series category] était approprié pour ce à quoi la série tente de s’attaquer. »

Il a même pris les spéculations des fans sur une saison de suivi d’un cran en disant: « Nous avons définitivement lancé [Season 2] des idées parce que nous aimons toujours réfléchir à ce que les choses peuvent faire, mais nous aussi, franchement, dans l’écrasement de la pandémie, nous essayons simplement de terminer le spectacle et de nous assurer qu’il soit diffusé à temps. »

C’est un fait que la pandémie a affecté assez lourdement le plan de Marvel pour la phase 4 en raison des nombreux changements dans la liste de diffusion en raison des retards causés par les fermetures de théâtre et les arrêts de production. Cela a amené Marvel à commencer la phase quatre avec WandaVision, qui a établi de nouvelles barres pour les entrées MCU, qui a été suivie par un nombre record de téléspectateurs Le faucon et le soldat de l’hiver.

D’une part, WandaVisionLes neuf épisodes de la série de neuf épisodes ont donné un magnifique arc de conclusion et de suivi des personnages de Wanda et Vision, dans un format de longue durée. D’autre part, Le faucon et le soldat de l’hiver, comme l’a décrit Kevin Fiege, est plus une expérience cinématographique engendrée en six parties. Techniquement, avec une durée d’exécution de 50 à 55 minutes, le spectacle pourrait être combiné en un long film, tout comme Justice League de Zack Snyder.

Le flacon et le soldat de l’hiver a présenté au public plusieurs nouveaux personnages, faisant allusion à de nombreux nouveaux arcs d’histoire qui peuvent être inclus dans les futures entrées du MCU. Cela seul crée de la place pour une deuxième saison du spectacle. Il reste encore un épisode à diffuser avant Le faucon et le soldat de l’hiver termine sa première saison sur Disney +, et Nate Moore a déclaré que les séquences de l’épisode final pourraient laisser des indices potentiels pour une saison ultérieure.

Le flacon et le soldat de l’hiver se terminera le 23 avril avec le dernier épisode. Marvel Cinematic Universe continuera de s’étendre avec d’autres entires de phase quatre, notamment Loki et premier long métrage de Phase Four, Veuve noire.