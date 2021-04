Le faucon et le soldat de l’hiver: Julia Louis Dreyfus cache quelque chose que vous devez savoir

Épisode 5 de Le faucon et le soldat de l’hiver inclus le camée de la célèbre actrice Julia Louis Dreyfus. La star de Seinfeld est apparue dans le rôle de Valentina Allegra de Fontaine et a laissé plus de doutes que de certitudes avec un scène mystérieuse unique. Ses mots laissaient présager qu’il aura plus d’importance dans la série Disney +, mais ils se cachaient plus que nécessaire. Connaissez l’histoire derrière que vous devez connaître ce personnage pour suivre l’intrigue. Épingle de sûreté!

Bien que sa silhouette soit inconnue du grand public, c’est un agent d’espionnage qui apparaît dans les bandes dessinées Marvel. A fait ses débuts en août 1967 dans la collection «Nick Fury, agent du SHIELD» dans Strange Tales # 159. Elle est également surnommée Madame Hydra et elle porte généralement du noir, bien que dans d’autres versions, elle ait été personnifiée plus jeune.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver: ce que cache le personnage de Julia Louis Dreyfus

Val (comme elle a demandé à Jhon Walker de l’appeler) a un passé caché qui la relie directement à Nick Fury. Le personnage qu’il joue Samuel L. Jackson dans le MCU, il est son allié et à propos de leur relation, il tourne Invasion secrète (dont la série a ajouté aujourd’hui Emilia Clarke). Sur les pages, le couple a noué une relation amoureuse, bien qu’en réalité ce soient des personnages très différents.







«Chaque fois que nous parlions de Valentina, même dans la salle des écrivains, elle était un Nick Fury plus cinglant, plus drôle, mais plus sombre. Quelqu’un qui connaît vos secrets, qui n’a pas peur d’opérer dans la zone morale grise, mais qu’une fois ne l’est pas si intrinsèquement altruiste « a révélé le producteur Nate Moore dans une interview avec Marvel.

L’inclusion de l’actrice a été bien accueillie par les fans du MCU. Selon un sondage Spoiler, 76% ont aimé leur incorporation. L’artiste de 60 ans était également heureux et ce mardi il a posté une photo pour fêter cette nouvelle étape de sa carrière. Son arc de personnage et les prochaines productions de la franchise ont beaucoup de travail devant lui.