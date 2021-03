« Le faucon et le soldat de l’hiver », John Walker: qui est le nouveau Captain America de la série

« Le faucon et le soldat de l’hiver”Dans son premier épisode a présenté un nouveau Captain America. Bien que cela ait déjà été montré dans les bandes-annonces, il y a un nouveau garçon qui a endossé le rôle de Captain America, mais ce n’est pas Bucky Barnes ou Sam Wilson, l’homme à qui Rogers a légué le bouclier de Cap à la fin de « Avengers: Fin de partie . «

Mais c’est un personnage entièrement nouveau, un personnage que le public n’a pas encore vu dans le MCU. Comme il n’a été présenté qu’à la fin de l’épisode, on ne sait pas encore grand-chose de lui. Son nom n’a même pas été donné, il a juste été présenté à la foule comme le nouveau Capitaine Amérique dans un coup de publicité du gouvernement de la Etats-Unis.

Cependant, les lecteurs de bandes dessinées de longue date et ceux qui ont prêté attention aux développements pendant la production savent que le personnage de Wyatt Russell est l’une des bandes dessinées de merveille, John Walker, Aussi connu comme Agent américain, qui devient le Capitaine Amérique.

L’introduction de Marcheur pourrait avoir des ramifications importantes pour les deux Sam comme pour Bucky dans la série, ébranlant la foi des deux hommes qui ont essentiellement, pour l’instant du moins, tourné le dos à la poursuite de l’héritage de leur ami, Rogers. C’est tout ce que nous savons John Walker et pourquoi merveille a choisi de prendre ce tour de la Capitaine Amérique.

QUI EST LE NOUVEAU CAPITAINE AMÉRIQUE DE «FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER»?

Le nouveau Captain America est John Walker (Photo: Disney Plus)

Créé par Mark Gruenwald, John Walker est apparu pour la première fois en novembre 1986 dans Captain America # 323 comme le méchant Super-patriote. Gruenwald créé à l’origine Marcheur parce que je voulais un contraste pour Steve Rogers, un personnage qui montrerait le revers de la médaille: que le patriotisme peut se fondre dans le fanatisme et devenir rien de plus qu’un nationalisme jingo.

Même si John Walker a été retiré en tant que méchant puis réintroduit en tant que nouveau Capitaine Amérique après la retraite de Steve Rogers, similaire à la version de MCU, ces mêmes éléments de lui sont parfois opposés à des idées dépassées de Steve Rogers après la réinvention de Marcheur en tant que nouveau porteur du bouclier.

John Walker est né dans la ville fictive de Custer’s Grove, Géorgie, et a grandi en idolâtrant son frère, Mike, qui est mort dans la guerre de Vietnam. Après avoir suivi les traces de son frère et servi dans l’armée de États Unis, a dit un ami Marcheur sur le Courtier de puissance, un individu mystérieux qui avait le pouvoir d’accorder des capacités surhumaines.

La nouvelle casquette est jouée par Wyatt Russell (Photo: Disney Plus)

Après avoir suivi le Courtier de puissance, Marcheur reçu des traitements de type sérum Super soldat de Steve Rogers qui lui a accordé des capacités surhumaines. Maintenant redevable à lui Courtier de puissance, Marcheur devient le Super-patriote parrainé par l’entreprise, parcourt le pays et organise des rassemblements au cours desquels il dénonce publiquement la Capitaine Amérique trop vieux et dépassé pour être un véritable symbole de l’Amérique moderne et se référant à lui-même comme « L’avenir de l’Amérique ».

Super-patriote et le Capitaine Amérique ils entrent finalement en collision, se terminant par un match nul, mais Marcheur il crée bientôt son propre émoi quand il bat un terroriste nommé Ogive menaçant de faire exploser une bombe nucléaire au sommet du monument à Washington. Peu de temps après, un Steve Rogers quelque peu déçu décide de remettre le bouclier et de cesser d’être le Capitaine Amérique.

Image de la bande-annonce où le nouveau Captain America est présenté avec style (Photo: Disney Plus)

Le groupe de surveillance du gouvernement, le Commission des activités surhumaines, débattus entre eux pour savoir qui devrait être le prochain Capitaine Amérique, Y Nick Fury Oui Bucky Barnes les noms ont-ils été bousculés avant qu’ils ne s’installent enfin Marcheur. Bien que réticent à assumer le rôle du héros qu’il avait passé tant de temps à critiquer, Marcheur finalement accepté. Pendant son temps relativement court comme Capitaine Amérique, Marcheur il a lutté sur le papier et ce n’était pas facile.

Il était plus brutal, plus en colère et moins en contrôle émotionnel que son prédécesseur. Tandis que Steve Rogers c’était toujours calme, Marcheur c’était plus réactionnaire. Si d’une part Steve Rogers Il avait toujours utilisé sa force surhumaine principalement pour soumettre et capturer ses adversaires afin de les traduire en justice, Marcheur Il a eu du mal à contrôler son tempérament et a fini par blesser gravement ses adversaires, en battant même un à mort.

EXPLICATION DU NOUVEAU CAPITAINE AMÉRIQUE DE « FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER »

Sam Wilson remet le bouclier de Captain America (Photo: Disney Plus)

« Le faucon et le soldat de l’hiver » préparé la présentation de John Walker d’une manière assez surprenante. De plus, c’est d’une manière qu’il a manqué de respect Sam Wilson. Au début du premier épisode, Sam J’avais pris la décision de ne pas prendre le bouclier du Capitaine Amérique. À la fin de Fin du jeu, le vieux Steve Rogers je lui demande: « Comment allez-vous? » « Comme si c’était celui de quelqu’un d’autre », a répondu Sam.

Six mois après la défaite des Avengers Thanos, Sam Il le ressent toujours, mais il clarifie dans le premier épisode que ce n’est pas seulement qu’il sent que le bouclier ne lui appartient pas, mais qu’il n’appartient à personne d’autre Steve Rogers. Pour lui, le bouclier et l’homme sont les mêmes. C’était quelque chose qui lui tenait tellement à cœur qu’il a remis le bouclier au gouvernement de la Etats-Unis.

A mettre sous verre et exposé avec le monument à Steve, et le fonctionnaire du gouvernement lui a dit qu’il faisait la bonne chose. C’est pourquoi ce fut une trahison quand plus tard ce même fonctionnaire du gouvernement a introduit le nouveau « Capitaine Amérique », utilisant certains de ses propres raisonnements Sam dans votre introduction.

Bien que le nouveau squire apparaisse simplement et salue la foule et rien d’autre, la perversion de la logique de Sam pour justifier la remise du bouclier de Steve à une autre personne est une première impression négative. Si l’histoire de John Walker ressemble un peu aux bandes dessinées, en fait ce sera un type très différent de Capitaine Amérique.

POURQUOI LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS REMPLACE-T-IL STEVE ROGERS PAR JOHN WALKER?

L’Amérique a besoin d’un Captain America (Photo: Marvel Studios)

Lorsque Marcheur est présenté comme le nouveau Capitaine Amérique, explique le responsable du gouvernement en disant: «Nous avons besoin de quelqu’un pour nous inspirer à nouveau « . Le monde est complètement à l’envers, et c’est sans doute une période plus dangereuse que même les cinq ans entre Thanos qui a tiré la moitié de l’univers de l’existence et le claquement inverse de Ponton les a renvoyés.

Les alliances politiques sont rompues et la paix mondiale s’est effilochée avec divers groupes, agences et nations voyous en lice pour combler le vide du pouvoir. Le gouvernement veut un nouveau Capitaine Amérique être à nouveau un symbole d’espoir pour les Américains et un phare de liberté et de fermeté pour le reste du monde.

C’est en fait plus un mouvement de relations publiques cynique destiné à rappeler au reste du monde que des super-héros de États Unis Ils ne sont allés nulle part et continuent de regarder le monde. Sam vous pouvez voir le bouclier du Capitaine Amérique comme appartenant à Steve Rogers et seulement pour Steve, mais le gouvernement du États Unis il voit le bouclier comme sa propriété et rien d’autre.

QUE SIGNIFIE LE NOUVEAU CAPITAINE AMÉRIQUE POUR SAM WILSON?

Sam Wilson s’est entraîné avec le bouclier, mais n’a toujours pas l’impression que cela lui appartient (Photo: Disney Plus)

La relation de Sam avec le bouclier est tendu. On pourrait dire qu’il comprend ce que signifie le bouclier encore plus que le gouvernement de États Unis, et explique: « Les symboles ne sont rien sans les femmes et les hommes qui leur donnent un sens ». Lorsqu’ils le voient simplement comme un outil marketing, ainsi que la personne qui le dirige, Sam comprenez que c’est plus que cela; est un symbole de tout États Unis il peut faire de son mieux, à la fois pour ses propres citoyens et pour les désespérés et les opprimés du monde entier.

Par conséquent, il importe de savoir qui porte le costume et qui porte le bouclier. Comme un homme noir dans États Unis, Sam il a été à tort conditionné à douter qu’il est digne de porter le bouclier. Si le bouclier représente États Unis, mais États Unis n’a jamais complètement dépeint les hommes noirs comme SamAlors, comment peut-il se sentir complètement digne d’être le symbole du pays?

Sam Wilson remet le bouclier, mais malheureusement c’est pour le pire (Photo: DIsney Plus)

Le combat de Sam pour découvrir où il s’inscrit dans l’identité du Capitaine Amérique comme un homme noir dans États Unis sera la partie principale de votre voyage personnel cette saison, et John Walker, il se transforme en Capitaine Amérique, en sera presque certainement le catalyseur. Il n’est pas certain que la personnalité de Marcheur ou l’arc de l’histoire de MCU Ce sera la même chose que dans les bandes dessinées, mais cela introduirait certainement une dynamique vraiment intéressante et aurait beaucoup de sens.

Sam ne veut pas que le bouclier soit entre les mains de qui que ce soit d’autre que celles de Steve, mais si l’homme qui le porte maintenant ne représente pas les purs idéaux de Steve Rogers, peut forcer Sam pour réévaluer s’il devrait être celui à porter ou non. Steve lui a passé le bouclier et lui seul, et Sam il a tourné le dos à cet héritage. Quelle culpabilité va-t-il ressentir sachant que parce qu’il a refusé de prendre le bouclier, il est désormais entre les mains d’un homme qui ne le comprend pas ou ce qu’il représente comme il le fait?

Sam et Bucky vont devoir faire quelque chose avec le nouveau capitaine que les États-Unis ont présenté (Photo: Disney Plus)

« Le faucon et le soldat de l’hiver » vous trouverez trois hommes qui luttent chacun à leur manière avec l’héritage de Steve Rogers et aux prises avec ce que signifie être le seul Capitaine Amérique. La de Bucky c’est la lutte pour surmonter son sombre passé et cesser de se sentir indigne de la foi et de la confiance que son noble ami d’enfance lui a montré.

Le combat de Sam acceptera enfin qu’il mérite de porter le bouclier de la Capitaine Amérique et que c’est précisément le fait qu’il soit un homme noir qui le rend si apte à être le phare qu’il était autrefois Steve. Quant à John Walker, son histoire n’a pas encore été révélée, mais il découvrira probablement qu’il est à la hauteur des idéaux du Capitaine Amérique Ce sera beaucoup plus difficile que vous ne l’aviez prévu en apprenant ce que signifie vraiment porter le costume de star.